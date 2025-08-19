Asesinan a tiros a bailarina influencer

Cuando regresaba a su casa en Nueva York, la “influencer” y bailarina dominicana Ariela “La Langosta” fue asesinada a balazos. El caso, el cual fue denominado por las autoridades como una muerte sospechosa, ya recopila los primeros interrogatorios para esclarecer lo que pasó y los informes preliminares.

De acuerdo con las redes sociales de la mujer, Ariela vivía en medio de lujos y era cercana a celebridades como el rapero Tekashi 6ix9ine.

Es poco lo que se conoce del crimen, pero las autoridades han ido desentrañando el último día de la creadora de contenido para conocer los motivos de su asesinato.

Las últimas horas de la influencer

El tiroteo ocurrió en la madrugada del pasado 17 de agosto. Sin embargo, el último día de la influencer transcurrió con normalidad.

El 16 de agosto, la mujer estuvo en el club Ikon de Manhattan, donde trabajaba como mesera, compartiendo con unos amigos una noche de fiesta.

Al salir del bar en la madrugada, Ariela tomó su Mercedes-Benz G-Class negro para ir a su casa por la ruta que, al parecer, le era habitual.

Cuando transitaba por Cross County Parkway, en Mount Vernon, fue abordada presuntamente por unos hombres, quienes le dispararon en varias oportunidades. El vidrio del conductor quedó completamente destrozado por los impactos de los proyectiles.

Las autoridades ya iniciaron los primeros interrogatorios para conocer quién es el autor de los lamentables hechos. El primero en pasar fue Nata Cartier, pareja sentimental de la víctima.

¿Quién era Ariela “La Langosta”?

Ariela era una creadora de contenido, reconocida por su estilo de vida de lujos. Contaba con 567 mil seguidores en su cuenta de Instagram general y con cerca de 9,000 en su cuenta de blog personal, la cual la tenía como privada.

La mujer visitó varios países del mundo, entre ellos Colombia, Jamaica y Turquía. Le gustaba la fiesta y la vida nocturna. Era cercana a famosos como Cardi B, la Insuperable y el rapero Tekashi 6ix9ine, quienes lamentaron su fallecimiento.