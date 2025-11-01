Opinión
1 de noviembre de 2025
Tras 10 horas de preparación, así lució Heidi Klum en Halloween

La modelo alemana volvió a sorprender en su fiesta anual con una impresionante transformación

1 de noviembre de 2025 - 8:12 AM

Heidi Klum se cubrió de escamas verdes y serpientes vivas para transformarse en Medusa en Halloween de 2025.Klum dijo que ama el mito griego de Medusa, en el que una diosa convierte a una hermosa mujer en un monstruo con serpientes en lugar de cabello, cuya mirada convierte en piedra todo lo que la rodea.En 2012, fue Cleopatra.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Heidi Klum se cubrió de escamas verdes y serpientes vivas para transformarse en Medusa este viernes de Halloween.

Klum dijo que ama el mito griego de Medusa, en el que una diosa convierte a una hermosa mujer en un monstruo con serpientes en lugar de cabello, cuya mirada convierte en piedra todo lo que la rodea.

“Así que quería ser una Medusa realmente, realmente fea, muy fea. Y siento que lo logramos, hasta los colmillos”, dijo Klum antes de mostrar los dientes puntiagudos que llevaba en la boca.

Su esposo, el músico Tom Kaulitz, se disfrazó de un hombre convertido en piedra.

Klum explicó que pasó 10 horas preparándose para su habitual fiesta de Halloween. Dijo que valió totalmente la pena porque le encanta esta celebración.

La supermodelo convertida en personalidad de televisión se volvió viral en 2022 cuando llegó a su fiesta al final de una línea de pesca, dentro de un traje de gusano ondulante.

En años anteriores, Klum se ha presentado disfrazada de un “Transformer” de 2.4 metros de altura, un hombre lobo del video musical “Thriller” de Michael Jackson, una clonación múltiple de sí misma y Kali, la diosa hindú de la muerte y la destrucción, con varios brazos.

Klum ha comentado que empieza a planificar su disfraz del año siguiente inmediatamente después de que termina su fiesta.

Entre otras celebridades que caminaron por la alfombra del Hard Rock Hotel New York estuvieron Darren Criss, pintado de verde como Shrek; Maye Musk como Cruella de Vil; y Ariana Madix como Lady Gaga.

El año pasado, Klum y Janelle Monáe coincidieron en sus respectivas fiestas con el mismo disfraz: E.T.

Monáe también celebró su fiesta anual este viernes, vestida como una vampira atacada por un tiburón. La actriz y cantautora convirtió todo el mes en una serie de experiencias inmersivas temáticas de Halloween en el área de Los Ángeles, culminando con una fiesta en su casa en Studio City. A principios de semana, se había disfrazado como el Gato Ensombrerado.

“Halloween da contexto a lo que ya hago todos los días”, dijo Monáe a The Associated Press a principios de octubre. “Como artista, siempre estoy transformándome, creando mundos e invitando a las personas a jugar en los mundos que creo.”

7 artistas boricuas se lucen con tremendos disfraces en Halloween

7 artistas boricuas se lucen con tremendos disfraces en Halloween

¡Se pusieron irreconocibles! Mira la increíble transformación física de figuras como Johnny Lozada, Maripily y Zuleyka Rivera y Tita Guerrero.

The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
