Tras 10 horas de preparación, así lució Heidi Klum en Halloween

Heidi Klum se cubrió de escamas verdes y serpientes vivas para transformarse en Medusa este viernes de Halloween.

Klum dijo que ama el mito griego de Medusa, en el que una diosa convierte a una hermosa mujer en un monstruo con serpientes en lugar de cabello, cuya mirada convierte en piedra todo lo que la rodea.

“Así que quería ser una Medusa realmente, realmente fea, muy fea. Y siento que lo logramos, hasta los colmillos”, dijo Klum antes de mostrar los dientes puntiagudos que llevaba en la boca.

Su esposo, el músico Tom Kaulitz, se disfrazó de un hombre convertido en piedra.

Tom Kaulitz y Heidi Klum. (CJ Rivera)

Klum explicó que pasó 10 horas preparándose para su habitual fiesta de Halloween. Dijo que valió totalmente la pena porque le encanta esta celebración.

La supermodelo convertida en personalidad de televisión se volvió viral en 2022 cuando llegó a su fiesta al final de una línea de pesca, dentro de un traje de gusano ondulante.

En años anteriores, Klum se ha presentado disfrazada de un “Transformer” de 2.4 metros de altura, un hombre lobo del video musical “Thriller” de Michael Jackson, una clonación múltiple de sí misma y Kali, la diosa hindú de la muerte y la destrucción, con varios brazos.

1 / 23 | Heidi Klum y sus icónicos disfraces a lo largo de los años. Conocer de qué se disfraza la supermodelo Heidi Klum para Halloween, se ha convertido en una tradición todos lo años. Para el 2006, su disfraz fue de "fruta prohibida". - Chris Polk 1 / 23 Heidi Klum y sus icónicos disfraces a lo largo de los años Conocer de qué se disfraza la supermodelo Heidi Klum para Halloween, se ha convertido en una tradición todos lo años. Para el 2006, su disfraz fue de "fruta prohibida". Chris Polk Compartir

Klum ha comentado que empieza a planificar su disfraz del año siguiente inmediatamente después de que termina su fiesta.

Entre otras celebridades que caminaron por la alfombra del Hard Rock Hotel New York estuvieron Darren Criss, pintado de verde como Shrek; Maye Musk como Cruella de Vil; y Ariana Madix como Lady Gaga.

El año pasado, Klum y Janelle Monáe coincidieron en sus respectivas fiestas con el mismo disfraz: E.T.

Monáe también celebró su fiesta anual este viernes, vestida como una vampira atacada por un tiburón. La actriz y cantautora convirtió todo el mes en una serie de experiencias inmersivas temáticas de Halloween en el área de Los Ángeles, culminando con una fiesta en su casa en Studio City. A principios de semana, se había disfrazado como el Gato Ensombrerado.

“Halloween da contexto a lo que ya hago todos los días”, dijo Monáe a The Associated Press a principios de octubre. “Como artista, siempre estoy transformándome, creando mundos e invitando a las personas a jugar en los mundos que creo.”