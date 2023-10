El amor por los nietos todo lo puede y los abuelos y abuelas lo afirman en palabras y en acciones. Basta con preguntarle al cantante Víctor Manuelle quien hoy, sábado, se convirtió en un integrante del grupo Atención Atención para que su nieta, Dylara Valentina sea quien más lo disfrute.

El “Sonero de la Juventud” compartió un video en sus redes sociales en el que se observa vestido igual que el director creativo y vocalista de Atención Atención, Víctor Rivera y acompañado por El Sapo.

“En mi carrera he tenido el privilegio de colaborar con grandes estrellas, pero entre todas, esta en específico ha sido la que más emoción le ha causado a mi nieta. ¿Saben ustedes por qué? No se pueden perder lo nuevo con mi tocayo Víctor… ¿lo digo o no lo digo? Solamente tienen que prestar mucha @atencionatencion”, expresó el artista en sus redes sociales, junto al video en el que luce camisa blanca y corbata verde.

Según el artista sería su primera colaboración con la agrupación infantil. Sus seguidores en las redes sociales reaccionaron a la publicación a la espera de que cante una sabrosa salsa.

En septiembre de este año, el presidente y director creativo de “Atención Atención”, Víctor adelantó que harían una colaboración con un reconocido artista latino, pero no reveló el nombre del cantante.

“Atención Atención es la primera vez en su historia que hace un “featuring”. Tenemos un artista internacional que cantó una de las canciones del disco nuevo con nosotros. No les puedo decir quién es. Pero pendiente porque es tremendo sencillo y yo estoy encantado con cómo quedó”, expresó emocionado Víctor.

Atención Atención se presentará el sábado 14 de octubre a las 6:00 p.m. con su espectáculo “A la 1, a las 2 y a las 3″ en el el Coca-Cola Music Hall en San Juan. Los boletos están disponibles a través de Ticketera.