Victorino Stylo pide oraciones antes de entrar a sala de operaciones
El creador de contenido reveló que este miércoles será operado de emergencia en Caguas
18 de noviembre de 2026 - 1:41 PM
18 de noviembre de 2026 - 1:41 PM
El creador de contenido y barbero puertorriqueño Victorino Stylo, recurrió hoy, miércoles, a sus redes sociales para pedir oraciones justo antes de someterse a una intervención quirúrgica.
El influencer compartió un video con seguidores en el que ofreció detalles sobre la operación en la que le removerán parte del intestino, debido a una perforación provocada por diverticulitis.
Victorino informó que se encontraba en un hospital de Caguas, listo para entrar a sala de operaciones, por lo que decidió hacer su acostumbrado “outfit check”.
Comenzó la grabación mostrando la bata hospitalaria requerida previo a entrar a sala de operaciones. Con su habitual humor bromeó sobre las medias antideslizantes que llevaba puestas y el hecho de que estaba sin ropa interior.
De inmediato, solicitó el respaldo de sus seguidores y pidió oraciones tanto para él como para su familia previo a la operación en el intestino por diverticulitis.
“Oren por mí. Gracias, mi gente, los amo un montón. Vamos para adelante. Muchísimas oraciones para mí y mi familia y mucha fuerza”, indicó.
La condición de diverticulitis es la inflamación o infección de una o más pequeñas bolsas abultadas, llamadas divertículos, que se forman en la pared del intestino grueso o colon, según el portal de Mayo Clinic. La cirugía se hace si hay perforación del intestino, peritonitis, obstrucción, fístulas o si los tratamientos médicos no dan resultado.
El barbero que se mostró muy contento y optimista aseguró que “no nos vamos a quitar jamás”.
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