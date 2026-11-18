El creador de contenido y barbero puertorriqueño Victorino Stylo, recurrió hoy, miércoles, a sus redes sociales para pedir oraciones justo antes de someterse a una intervención quirúrgica.

El influencer compartió un video con seguidores en el que ofreció detalles sobre la operación en la que le removerán parte del intestino, debido a una perforación provocada por diverticulitis.

Victorino informó que se encontraba en un hospital de Caguas, listo para entrar a sala de operaciones, por lo que decidió hacer su acostumbrado “outfit check”.

Comenzó la grabación mostrando la bata hospitalaria requerida previo a entrar a sala de operaciones. Con su habitual humor bromeó sobre las medias antideslizantes que llevaba puestas y el hecho de que estaba sin ropa interior.

De inmediato, solicitó el respaldo de sus seguidores y pidió oraciones tanto para él como para su familia previo a la operación en el intestino por diverticulitis.

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“Oren por mí. Gracias, mi gente, los amo un montón. Vamos para adelante. Muchísimas oraciones para mí y mi familia y mucha fuerza”, indicó.

La condición de diverticulitis es la inflamación o infección de una o más pequeñas bolsas abultadas, llamadas divertículos, que se forman en la pared del intestino grueso o colon, según el portal de Mayo Clinic. La cirugía se hace si hay perforación del intestino, peritonitis, obstrucción, fístulas o si los tratamientos médicos no dan resultado.