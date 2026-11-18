Después de hacer reir por más de una década con su sano humor en sus decenas de presentaciones en Estados Unidos y Puerto Rico, comediante Josué Comedy llegará por primera vez al cine en la comedia familiar navideña “Lord, Have Mercy”, que se estará presentando desde el jueves 3 de diciembre en diferentes salas de Caribbean Cinemas alrededor de la isla.

Puerto Rico será el primer territorio en estrenar la película, antes que se presente en Estados Unidos.

En “Lord, Have Mercy” Josué Comedy estará acompañado por un elenco de lujo; Cameron Arnett, Rebecca Rogers, Micah Lynn Hanson, Caleb Milby, Sebastián Caicedo, Laura Alemán, Osvaldo Friger, Kim Sandwich, Juanpi Monterrubio, Elías Kemuel y Tony Pascual, bajo la dirección de Julio Román.

“Todavía me cuesta creer lo que estoy viviendo en mi carrera. Después de tantos años teniendo el privilegio de conectar con miles de personas en Puerto Rico a través del stand-up comedy, dar este paso al cine es verdaderamente un sueño hecho realidad. Poder hacerlo junto a un elenco tan maravilloso y bajo la dirección de Julio, a quien tanto admiro, es un honor inmenso. Me siento muy agradecido y emocionado por esta nueva etapa”, indicó Josué Comedy.

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“Lord, Have Mercy”, escrita por Julio Román y Giovannie Ortiz, está basada en la obra de teatro “¡Ay Que Cruz!" de la autoría de Josué Comedy, presenta la historia de Mercy, la querida matriarca de un ministerio familiar de impacto mundial, que cae inesperadamente en coma a pocos días de Navidad, sus hijos distanciados regresan al hogar donde crecieron para una importante reunión que determinará el futuro del ministerio.

Lo que no saben es que su madre les preparó una última sorpresa navideña: una disparatada noche de juegos familiares que pondrá a prueba quién está realmente preparado para continuar su legado. Entre retos absurdos, rivalidades, secretos y viejas heridas que resurgen, la reunión se convierte en un caos lleno de situaciones y revelaciones inesperadas. Ambientada durante una inolvidable Nochebuena, “Lord, Have Mercy” nos recuerda que el ministerio más importante comienza en nuestra propia familia.

La película que es inglés (con subtítulos en español) es una co-producción entre Estados Unidos y Puerto Rico.

“Lord, Have Mercy” es la película perfecta para ver con tus seres queridos esta Navidad. ¿Estás listo para la noche de juegos más disparatada de la Navidad?