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William Levy pensó que perdería el amor de sus hijos tras ruptura con Elizabeth Gutiérrez

La pareja de actores confirmó su separación en abril del 2024

30 de junio de 2026 - 9:03 PM

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El actor de origen cubano William Levy, junto a su exesposa e hijos. (Carlos Barba)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Aunque hoy se muestra enamorado de la enfermera de cuidados intensivos cubana Jenifer Camacho, William Levy reconoce que durante su proceso de separación de la actriz, Elizabeth Álvarez temió algo que lo marcó profundamente: perder el amor de sus hijos, Christopher y Kailey.

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El actor cubano fue el primer invitado al nuevo programa de Paz Padilla, “El show de Paz” de Telecinco, donde abrió su corazón como pocas veces y respondió a preguntas del público, muchas de ellas de carácter personal. Allí recordó lo complicado que fue el fin de su relación con Elizabeth tras más de 20 años juntos.

“Mi separación, por todo lo que pasó, fue un momento bastante difícil”, reconoció Levy, y explicó que lo material nunca fue su mayor preocupación en medio de ese proceso.

Sin embargo, sí hubo un temor que lo acompañó durante esa transición, y era la posibilidad de perder el vínculo con sus hijos. “No tengo miedo de perder nada, más que a mis hijos y mi familia. Lo material no me interesa, yo nací sin nada”, expresó.

Con el paso del tiempo, el actor asegura que ese miedo no se materializó. Al contrario, su relación con sus hijos se fortaleció, algo que hoy mira con gratitud.

“En ese momento, te preocupa perder a tu familia, perder a personas que son valiosas para ti o, perderte a ti mismo. Gracias a Dios, no ha sido así”, afirmó.

Recordemos que, en abril de 2024, la pareja de actores confirmó su separación y una serie de situaciones salieron después de eso, tal como la visita de la policía en varias ocasiones a su casa.

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William LevyDivorciohijos
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