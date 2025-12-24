Yaiza Figueroa celebra el primer año de su hija: “Qué hermoso es verte crecer”

A lo largo de su carrera, Yaiza Figueroa se ha destacado en múltiples facetas como actriz, directora de teatro y participante del “reality show” culinario de Wapa Televisión, “Super Chef Celebrities”. De todas, sin embargo, la más que disfruta es ser la mamá de Estela.

El pasado jueves, la pequeña celebró su primer año de vida. Para festejar, la madre orgullosa acudió a sus redes sociales con una hermosa dedicatoria.

“Un día como hoy nació ‘Baby’ Estela para cambiarnos la vida. Han sido 12 meses de puro aprendizaje, 12 meses de conocer el amor en todas sus etapas. Qué hermoso es verte crecer y a la misma vez añorar quien eras. Son tantos sentimientos nuevos. Gracias Estela por ser mi maestra y llenar nuestros corazones. Has hecho nuestro sueño realidad, tener una familia. Te amamos hoy y siempre”, expresó.

Ayer, martes, Figueroa compartió una sesión fotográfica de su primogénita. Estela aparece rodeada de fresas y el inigualable amor de su mamá.

La cumpleañera cautivó a los seguidores de su mamá con su ternura. Actores como Jorge Luis Ramos y Alexandra Liz Cedeño enviaron sus buenos deseos y elogios.

“Una belleza, Estela”, comentó Ramos. Cedeño, por su parte, escribió: “La amo. ‘Berry, much’”.

Estela Isabel nació el 16 de diciembre de 2024. Figueroa, conocida por su participación en diversas producciones teatrales, ha compartido públicamente su experiencia en esta nueva faceta de maternidad junto a su pareja, Guillermo.