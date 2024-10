Yizette Cifredo lanza la tercera temporada de MujerEs como aportación al país previo a las elecciones generales

View this post on Instagram

View this post on Instagram

“Nosotros queremos que el proyecto siga tomando alcance, que el proyecto siga siendo escuchado y siga siendo visto. Uno quiere hacer proyectos que tengan un impacto, que la gente pueda aprender algo que no sabía, que puedan conocer de organizaciones que, a lo mejor, no entendían. Creo mucho en el poder de la conversación y yo creo que muchos de nuestros problemas son por falta de comunicación efectiva, porque no tenemos contextos, porque no nos atrevemos a diferir, porque no nos atrevemos a entrar en conversaciones incómodas y yo creo en eso. Creo en que tenemos que aprender a escuchar antes de opinar, yo tengo que escuchar y conocer”, incluyó.