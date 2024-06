Yizette Cifredo se despide de Karla Inelisse Guilfú Acevedo: “Una gran reina y mujer”

San Juan - Cada una de las ex Miss Universe Puerto Rico que ha sido coronada bajo el liderato de Yizette Cifredo como directora de la organización ha calificado su rol con puntuaciones de excelencia. En su desempeño, la copresentadora de “NotiCentro al amanecer” de Wapa Televisión se encarga de que la soberana brille, se destaque, sea.

“Eres”

Karla tu has cuestionado tus circunstancias, te has salido del conformismo y has desafiado la propia desesperanza. Transformar tus pensamientos atravesando el dolor en carne viva y sin anestesia, es un acto de amor a la vida incuestionable.