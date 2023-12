Ayer, 13 de diciembre, se celebró la primera edición de los Puerto Rico Fashion Awards. El evento reunió a rostros destacados de la industria de la belleza, moda y salud puertorriqueña.

Entre los galardonados estuvieron la doctora Franchesca Fiorito, la diseñadora Carlota Alfaro y la exreina de belleza Kiara Liz Ortega. Asimismo, la directora de Miss Universe Puerto Rico, Yizette Cifredo, recibió un reconocimiento especial como Embajadora de la Inspiración & Empoderamiento.

La integrante de “Noticentro al amanecer” de Wapa Televisión, acudió a sus redes sociales con palabras de agradecimiento y celebración.

“¡Qué honor recibir este reconocimiento! ¡Gracias Puerto Rico Fashion Awards y su fundadora Marie Llanos por crear este espacio para celebrar las grandes y buenas aportaciones que se dan desde la salud, la belleza, la moda y las comunicaciones!”, comenzó Cifredo.

“Como comunicadora socia”, continuó, “respeto demasiado la responsabilidad de impactar, desde donde me he parado y donde tenga la oportunidad de seguir haciéndolo, mi llamado es servir, provocar bonito, aprender en colectivo y hacer comunidad”.

El pasado mes de junio, la presentadora confesó a este diario que transita por las vías de la moda y la belleza con tranquilidad, pero con la misma entrega y devoción que le pone a todos sus proyectos personales y profesionales.

“Yo estaba bien asustada porque era un reto nuevo, distinto, y es un proyecto del país, que la gente siente suyo y yo respeto demasiado eso. Así que, por un momento, yo creo que quizás los temores pueden invadir a uno. Le agradezco inmensamente a la gerencia de Wapa Televisión por, como lo he dicho mil veces, verme en algo que yo no me imaginaba y creer en mí cuando yo ni siquiera consideraba esa opción”, comentó la “optimista compulsiva sin remedio”.