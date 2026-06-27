Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Elogian reacción de Andrea Zerpa durante la coronación: “Todos necesitamos a una Miss Toa Alta”

La modelo no pudo contener la emoción al enterarse del triunfo de Jennifer Barreto como Miss Universe Puerto Rico 2026

27 de junio de 2026 - 8:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Toa Alta y Miss San Sebastián formaron una sólida amistad en la competencia. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La trayectoria de Andrea Zerpa, representante de Toa Alta en Miss Universe Puerto Rico 2026, demuestra que los caminos hacia el éxito no siempre son lineales. Marcada profundamente por la experiencia de la migración, la modelo de 25 años ha transformado su historia de vida en una poderosa plataforma de sanación y agradecimiento hacia la isla que la vio florecer, consolidándose como una de las figuras más auténticas de la edición.

RELACIONADAS

Con el respaldo de su título especial como Miss Personalidad Vibrante, Zerpa brilló con luz propia sobre el escenario del concurso local. Aunque no clasificó en el cuadro de 15 semifinalistas, hoy, la participante ha recibido la admiración y respeto de muchos por su reacción durante la coronación de Jennifer Barreto.

A través de los videos y distintas publicaciones, se puede apreciar la emoción y alegría de Zerpa al escuchar el nombre de la representante de San Sebastián. Fue tanta la felicidad que la aspirante no paró de brincar y aplaudir.

“Quédate solo con esas personas que se alegren por cada logro que consigues como si fueran suyos”, lee el mensaje que añadieron en la cuenta de Instagram Reinas de Puerto Rico.

Miss Toa Alta 2026, asimismo, publicó un mensaje para Barreto en sus redes sociales.

“Felicidades, mi reina. Empezar por decir que eres muy merecedora de esta corona. Vi tus sacrificios, tu disciplina, conocí tu corazón humilde, noble, única e auténtica; buena amiga, compañera, madre, esposa... Mi admiración para ti. Tu determinación por querer representar a Puerto Rico te dio la corona, tu corazón noble te dio el amor de Puerto Rico y el mundo. Te convertiste en una amiga para siempre, de esas que dejan huella en el corazón. Te amo, reina”, expresó.

Jennifer Barreto y Génesis Dávila terminaron agarradas de manos en la recta final del certamen Miss Universe Puerto Rico, celebrado este jueves en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Génesis Dávila, Miss Arroyo, fue anunciada como primera finalista. Los trajes de baño fueron un diseño de D29.
1 / 14 | Así fue el paso de Jennifer Barreto por la competencia de Miss Universe Puerto Rico. Jennifer Barreto y Génesis Dávila terminaron agarradas de manos en la recta final del certamen Miss Universe Puerto Rico, celebrado este jueves en el Centro de Bellas Artes de Caguas. - Alexis Cedeño
Tags
Miss UniverseMiss Universe Puerto RicoToa Altareina de belleza
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 26 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: