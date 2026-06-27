Elogian reacción de Andrea Zerpa durante la coronación: “Todos necesitamos a una Miss Toa Alta”

La trayectoria de Andrea Zerpa, representante de Toa Alta en Miss Universe Puerto Rico 2026, demuestra que los caminos hacia el éxito no siempre son lineales. Marcada profundamente por la experiencia de la migración, la modelo de 25 años ha transformado su historia de vida en una poderosa plataforma de sanación y agradecimiento hacia la isla que la vio florecer, consolidándose como una de las figuras más auténticas de la edición.

Con el respaldo de su título especial como Miss Personalidad Vibrante, Zerpa brilló con luz propia sobre el escenario del concurso local. Aunque no clasificó en el cuadro de 15 semifinalistas, hoy, la participante ha recibido la admiración y respeto de muchos por su reacción durante la coronación de Jennifer Barreto.

A través de los videos y distintas publicaciones, se puede apreciar la emoción y alegría de Zerpa al escuchar el nombre de la representante de San Sebastián. Fue tanta la felicidad que la aspirante no paró de brincar y aplaudir.

“Quédate solo con esas personas que se alegren por cada logro que consigues como si fueran suyos”, lee el mensaje que añadieron en la cuenta de Instagram Reinas de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Miss Toa Alta 2026, asimismo, publicó un mensaje para Barreto en sus redes sociales.

“Felicidades, mi reina. Empezar por decir que eres muy merecedora de esta corona. Vi tus sacrificios, tu disciplina, conocí tu corazón humilde, noble, única e auténtica; buena amiga, compañera, madre, esposa... Mi admiración para ti. Tu determinación por querer representar a Puerto Rico te dio la corona, tu corazón noble te dio el amor de Puerto Rico y el mundo. Te convertiste en una amiga para siempre, de esas que dejan huella en el corazón. Te amo, reina”, expresó.