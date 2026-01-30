Abren convocatoria para el Segundo Congreso Puertorriqueño de Investigación y Estudios sobre Videojuegos

Ya abrió la convocatoria para presentar actividades, presentaciones y conferencias en el Segundo Congreso Puertorriqueño de Investigación y Estudios sobre Videojuegos a celebrarse en la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (RRP-UPR).

Los coordinadores del evento compartieron que, hasta el momento, “los temas confirmados abordan los videojuegos como fenómeno cultural y social, incluyendo representación (género y raza) y su rol en la vida cotidiana, así como su relación con la psicología, la salud mental, el bienestar, y su potencial educativo mediante gamificación, juegos serios y tecnologías inmersivas”.

“También se discutirán prácticas y comunidades de jugadores, narrativas transmedia, producción artística y el videojuego como espacio de interacción y comunicación”, precisaron. “Invitamos a la comunidad a someter sus resúmenes y a acompañarnos el día del congreso para dialogar, compartir hallazgos y fortalecer el estudio de los videojuegos en Puerto Rico”.

"El rol de los videojuegos en el aptrendizaje", una de las conferencias del Primer Congreso Puertorriqueño de Investigación y Estudios sobre Videojuegos celebrado en el 2025 en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. (Suministrada)

Esta convocatoria está abierta para el público local e internacional, y serán elegibles para someter presentaciones los investigadores, desarrolladores de videojuegos, educadores y estudiantes. El congreso tiene como propósito fomentar el diálogo académico desde una perspectiva interdisciplinaria en torno al estudio de los videojuegos, sus dimensiones culturales, psicológicas, educativas, tecnológicas y sociales, así como fortalecer redes de colaboración investigativa.

Las personas interesadas deben someter un resumen o abstract de su presentación, en o antes del 8 de febrero de 2026, mediante el formulario electrónico del Segundo Congreso Puertorriqueño de Investigación y Estudios sobre Videojuegos: Neurociencia, inmersión experiencias lúdicas.

Se recibirán propuestas dentro de los siguientes temas: Videojuegos, cultura y sociedad, Videojuegos y psicología, Ludocultura, transmedia y comunicación, Humanidades digitales y videojuegos, Diseño y estado de la industria de los videojuegos en Puerto Rico, Videojuegos y educación, Aspectos económicos y legales de los videojuegos, e Inteligencia artificial y videojuegos.

Equipo timón del Primer Congreso Puertorriqueño de Investigación y Estudios sobre Vídeojuegos, celebrado en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. (Suministrada)

Este congreso está coordinado por los profesores e investigadores Yamil Ortiz, Alexis Rodríguez y Alfredo Rivas, quienes dirigen el Laboratorio de Investigación de Tecnologías Emergentes (LITE-Lab) del Recinto de Río Piedras de la UPR.