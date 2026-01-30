Abren convocatoria para el Segundo Congreso Puertorriqueño de Investigación y Estudios sobre Videojuegos
El evento se llevará a cabo los días 11 y 12 de marzo en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
30 de enero de 2026 - 4:48 PM
30 de enero de 2026 - 4:48 PM
Ya abrió la convocatoria para presentar actividades, presentaciones y conferencias en el Segundo Congreso Puertorriqueño de Investigación y Estudios sobre Videojuegos a celebrarse en la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (RRP-UPR).
Los coordinadores del evento compartieron que, hasta el momento, “los temas confirmados abordan los videojuegos como fenómeno cultural y social, incluyendo representación (género y raza) y su rol en la vida cotidiana, así como su relación con la psicología, la salud mental, el bienestar, y su potencial educativo mediante gamificación, juegos serios y tecnologías inmersivas”.
“También se discutirán prácticas y comunidades de jugadores, narrativas transmedia, producción artística y el videojuego como espacio de interacción y comunicación”, precisaron. “Invitamos a la comunidad a someter sus resúmenes y a acompañarnos el día del congreso para dialogar, compartir hallazgos y fortalecer el estudio de los videojuegos en Puerto Rico”.
Esta convocatoria está abierta para el público local e internacional, y serán elegibles para someter presentaciones los investigadores, desarrolladores de videojuegos, educadores y estudiantes. El congreso tiene como propósito fomentar el diálogo académico desde una perspectiva interdisciplinaria en torno al estudio de los videojuegos, sus dimensiones culturales, psicológicas, educativas, tecnológicas y sociales, así como fortalecer redes de colaboración investigativa.
Las personas interesadas deben someter un resumen o abstract de su presentación, en o antes del 8 de febrero de 2026, mediante el formulario electrónico del Segundo Congreso Puertorriqueño de Investigación y Estudios sobre Videojuegos: Neurociencia, inmersión experiencias lúdicas.
Se recibirán propuestas dentro de los siguientes temas: Videojuegos, cultura y sociedad, Videojuegos y psicología, Ludocultura, transmedia y comunicación, Humanidades digitales y videojuegos, Diseño y estado de la industria de los videojuegos en Puerto Rico, Videojuegos y educación, Aspectos económicos y legales de los videojuegos, e Inteligencia artificial y videojuegos.
Este congreso está coordinado por los profesores e investigadores Yamil Ortiz, Alexis Rodríguez y Alfredo Rivas, quienes dirigen el Laboratorio de Investigación de Tecnologías Emergentes (LITE-Lab) del Recinto de Río Piedras de la UPR.
El Segundo Congreso Puertorriqueño de Investigación y Estudios sobre Videojuegos: Neurociencia, inmersión y experiencias lúdicas se celebrará -de manera presencial- los días 11 y 12 de marzo de 2026, en el anfiteatro del edificio Ramón Emeterio Betánces de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Para más información puede escribir a: litelab.rrp@upr.edu.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: