25 de septiembre de 2025
75°nubes rotas
Departamento de Seguridad Nacional usa imágenes y música de Pokémon para promover el trabajo de agentes de ICE

La empresa japonesa intentó desvincularse de los videos y aseguró que el material se usó sin permiso

24 de septiembre de 2025 - 7:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Pokémon" es una de las series de manga y animé más exitosas en la historia.
The Pokemon Company dijo en un comunicado que ha tenido conocimiento del video compartido por el DHS que incluye imágenes y lenguaje asociado con la famosa marca, lo que ha causado reclamos entre los seguidores de la importante franquicia en Estados Unidos. (ELNUEVODIA.COM)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

The Pokémon Company se desvinculó este miércoles de un video del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, en el que se utilizó la canción principal de la franquicia y secuencias del anime para destacar el trabajo de los agentes de inmigración.

La compañía dijo en un comunicado que ha tenido conocimiento del video compartido por el DHS que incluye imágenes y lenguaje asociado con la famosa marca, lo que ha causado reclamos entre los seguidores de la importante franquicia en Estados Unidos.

“Nuestra empresa no participó en la creación ni distribución de este contenido, y no se otorgó permiso para el uso de nuestra propiedad intelectual”, subrayó Pokemón.

El video publicado en la cuenta del DHS en la plataforma X el lunes pasado muestra un montaje de arrestos realizados por agentes migratorios con la canción principal de Pokémon, que incluye la frase “Gotta catch ‘em all” (hay que atraparlos a todos en español) y la figura del protagonista principal Ash Ketchum.

Hasta este miércoles el video tenía más de 70,000 visualizaciones y había generado un gran rechazo por parte de los defensores de los inmigrantes.

La compañía no dijo si emprenderá acciones legales contra el DHS o exigiría que se retiren las imágenes y la música relacionada con anime.

Esta no es la primera vez que el DHS utiliza la imagen de una marca o celebridad en sus videos para promover las deportaciones masivas, este miércoles, el comediante estadounidense Theo Von, de ascendencia nicaragüense y cercano al presidente Donald Trump, acusó a la agencia de usaran su nombre sin permiso en un video.

“DHS, yo no aprobé que me usaran en esto. Sé que ustedes saben mi dirección, así que manden un cheque. Y por favor bajen esto y, por favor, déjenme fuera de sus videos ‘bombazos’ de deportación”, escribió en X el ‘influencer’, con 8.5 millones de seguidores en Instagram y conocido por su pódcast ‘This Past Weekend’.

