Todo pasó casi en un abrir y cerrar de ojos. Un día era Benito Antonio Martínez Ocasio, el chamaco de Vega Baja que le gustaba cantar, y al otro se convirtió en “Bad Bunny”, el fenómeno musical del momento. Así de súbito ha sido el éxito para este exponente puertorriqueño que en solo dos años ha conquistado a seguidores de todas partes del mundo con su denominada “nueva religión”, como le llama a su propuesta sonora.

De 24 años, Bad Bunny es hoy una de las figuras del género urbano de mayor popularidad a nivel internacional, como lo demuestran los 23 conciertos que llevó a cabo a casa llena en diversos países de Europa, y la gira que realiza ahora por Estados Unidos y América Latina. Revistas especializadas en música, como la famosa Rolling Stone le ha dedicado varios reportajes al cantante, quien se ha impuesto con un estilo y voz propia, alejándose de la pose típica de los raperos.

Luego de recorrer varios escenarios alrededor del mundo y alcanzar fama internacional, el llamado Conejo Malo regresará a Puerto Rico el 8 de marzo para presentarse por primera vez en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan. El cantante adelantó que su nuevo concierto en el país será “histórico” y completamente distinto a “Trap Kingz”, el show que presentó el pasado mes de mayo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, donde más de 20 mil personas acudieron a verlo. Adelantó que el concierto contará con un concepto totalmente nuevo y que los temas que interpretará también serán diferentes, pues se nutrirá de las canciones que han salido recientemente y las que están por salir en los próximos meses.

Sobre su concierto en el país y otros temas, El Nuevo Día conversó ayer con Bad Bunny vía telefónica desde Los Ángeles, donde anoche se presentó con la rapera estadounidense Cardi B. y el colombiano J Balvin, en los American Music Awards.

¿Qué representa este nuevo concierto que celebrarás en Puerto Rico?

Para mí es un logro increíble. Estoy entusiasmao, loco que llegue el día. Tengo tantas y tantas ideas para el show que espero en Dios que las pueda cumplir todas. Será un show que hará historia, y obviamente todos los artistas dicen que van a hacer historia, pero yo doy mi palabra de que ese concierto va a marcar y a unir generaciones.

Recientemente compartiste en las redes sociales que estuviste enfermo, ¿cómo te sientes?

Estoy mejor. Fue un desgaste físico que me provocó una inflamación en la espalda, el cual se arregla con pastillas y haciendo ejercicios. Estoy tratando de crear disciplina y cuidarme, pero me siento mejor.

Has tenido gran alcance internacional en los pasados dos años y muestra de ello es la gira que llevaste a cabo en Europa y ahora en Estados Unidos ¿Para qué quiere usar ese alcance internacional?

Realmente es algo que he estado reflexionando y analizando porque apenas llevo dos años y como que ahora es que me estoy dando cuenta de ese alcance. Obviamente, yo sé lo que quiero, pero simplemente estamos diseñando y haciendo una estructura.

¿Qué es lo que quieres?

Creo que lo que quiero transmitir es una filosofía bastante básica de lo que es la vida y de lo que debe ser. Quizás la gente que escucha mi música, la que ha salido hasta ahora, pueden tener otra imagen de mí, pero si alguien se sentara realmente conmigo frente a frente le podría explicar cada una de mis barras (bars/letras) y va a entender tantas cosas distintas. Quizás la imagen que tengan de mí le va a cambiar en un segundo, ¿entiendes?

¿Cómo le va a cambiar?

Porque lo que quiero compartir es el sentido de la vida, de ser feliz, de ser como tú quieres, de no darle prioridad a lo negativo. Se trata de ser feliz tal como tú eres y quieras, no como diga una regla, una sociedad, no como diga un libro, una ley, no como diga la opinión de otro, sino como tú te sientas cómodo de vivir y de ser feliz y de realizar tu vida.

Eso se refleja claramente en tu estética, donde rompes con las reglas y los estereotipos de los cantantes de música urbana.

Exacto. Lo que hago es jugar con esas normativas.

Hablando de romper normas, ¿cómo te posicionas ante el rechazo social que todavía viven diversas comunidades, por ejemplo, la comunidad LGBTT?

De todo corazón, dentro de mi visión ellos están incluidos. No tienes que necesariamente apoyar o pertenecer o estar de acuerdo, simplemente se trata de respetar, que es lo importante. Yo creo que todos los sectores tienen que entender eso. También siempre digo que creo que una de mis mejores virtudes sea temprano o tarde es comprender a los demás.

Recientemente, el trapero Anuel AA tiró un tema cargado de prejuicios y homofobia, ¿cómo reaccionas a esos temas dentro del género?

Anuel estuvo súper mal en lo que hizo y tuvo muchas críticas y es entendible. Comprendo a esa gente que reaccionó de esa manera, pero a la misma vez lo comprendo a él en cuestión de quizás la falta de información, de educación, la falta de tantas cosas que la gente no sabe o no ve. Está bien recalcarle y decirle “eso estuvo mal”, en vez de decirle asqueroso y puerco. Creo que es mejor orientarlo para que en un futuro no cometa el mismo error o para que cambie su manera de pensar y vea que lo que hizo está mal. Creo que eso es lo importante en cada sector de la sociedad, saber el entorno y no juzgar, sino comprender y enseñar, educar.

¿Cómo vives este momento de éxito en tu vida?

Con mucho estrés… Estrés, ansiedad, pero todos los días se aprende. Aprender a manejar todo esto y aprender a entender cuáles son mis propósitos, mis responsabilidades. Trato de disfrutarlo lo más que puedo y trato de mantenerme en lo más real, en lo básico. Estudio también a otros artistas y a otras personas y a veces calculo cuáles son las fallas y a veces es que se olvidan de lo básico del ser humano. Yo creo que cuando tú naces y te crías de una forma cambiar de la noche a la mañana puede afectar a cualquier persona.

¿Y cómo te ha afectado a ti?

Yo por eso siempre trato de ser yo mismo, el mismo chamaquito que empacaba compra en un supermercado simplemente con un estilo de vida distinto y con unos beneficios que no tenía antes, pero que me los gané. Pero con mi gente sigo siendo el mismo y trato siempre de estar en contacto con mi familia, de compartir con mi familia.

¿Así que viajas mucho a Puerto Rico?

Yo siempre estoy en Puerto Rico, ¿entiendes? Yo digo que soy el último jibaro vivo porque yo estoy fuera de Puerto Rico un mes y me enfermo. Llego a Puerto Rico y es como que se me quitó todo, respiro un rato y ya puedo seguir la gira.

Has alcanzado la fama en Estados Unidos y Europa cantando en español. Muestra de ello fue tu reciente participación en el programa “The Tonight Show With Jimmy Fallon” (NBC), donde interpretaste “Estamos bien”, ¿cómo se siente?

Se siente bien poder hacerlo y romper con las barreras del idioma. A veces la gente dice “él no sabe hablar inglés” y real real se me hace difícil. Yo entiendo bastante inglés y to’a la cosa, pero hay algo que me detiene y no sé qué es, yo creo que es el miedo a que me vacilen porque la gente es tan mala. Pero real, se siente bien que no existen barreras, que al final del día todo el mundo se comunica de alguna manera y eso es lo importante.

¿Qué mensaje te gustaría compartir con Puerto Rico?

Que los amo, que amo a mi isla, que amo a mi gente, que me siento orgulloso de donde soy y que si volviera a nacer escogería nacer en Puerto Rico nuevamente. Yo creo que esta generación tiene el poder en las manos de hacer un cambio bien grande en la isla que marque. Yo creo que poco a poco estaré ayudando y colaborando a ese propósito y mensaje. Hay tantas cosas que yo creo que podemos mejorar y es esta generación, mi generación, incluyendo a los chamaquitos desde los 12 años hasta los treinta y tantos, los que tenemos en las manos la oportunidad de tomar un giro y hacer un cambio en lo que es la isla.

Bad Bunny revivió ayer en la tarde el personaje de “La Comay”, interpretado por el titiritero Antulio Kobbo Santarrosa, para anunciar su próximo concierto en el país, el cual se celebrará el 8 de marzo, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

El equipo de producción del artista reprodujo la escenografía del desaparecido programa “SuperXclusivo” y contrató a Santarrosa y al animador Héctor Travieso para dar la primicia del concierto a través de un anuncio que se emitió por los principales canales comerciales, así como en las redes sociales. Bad Bunny relató que este personaje -con todos sus grises- formó parte de su infancia y que fue un referente de la televisión puertorriqueña en las décadas del noventa y principios del 2000, por lo que quiso desempolvarlo para dar a conocer la nueva noticia de su show.

“Sé toda la polémica y sé todo lo que causó en un momento, pero al final del día es un personaje que estuvo bien presente en lo que es la cultura popular de Puerto Rico”, contó sobre el porqué utilizó a la muñeca para dar a conocer la fecha de su nuevo concierto en el país, cuya venta de boletos comenzará para público general este jueves, 11 de octubre, a las 12:00 de la medianoche, en la boletería del llamado Choliseo. Habrá una preventa el miércoles, a partir de las 10:00 a.m., para los clientes de T-Mobile.