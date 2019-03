El reguetonero Daddy Yankee ensayó hoy a media mañana para su participación durante la primera entrega de los Premios Tu Música Urbano, que se realizará esta noche en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en Hato Rey.

En el evento, Yankee tendrá una dedicatoria que recibe agradecido y sobre todo, orgulloso de que sea desde “la capital de la música urbana”.

“Es un honor, estoy superagradecido y qué más que te lo estén dando en tu casa. Eso para mí tiene un significado, son de esos premios y esas dedicatorias que uno nunca se olvida porque como que tiene ese sentimiento extra, y en realidad es donde uno no quiere perder ese fuego, ese apoyo. Puedes pegar en el mundo entero, pero sientes que te falta algo si en tu casa no te la dan, por eso es importante para mí que Puerto Rico siempre esté apoyándome y siempre estar yo con ellos, mano a mano”, dijo durante una pausa en el ensayo tras un largo viaje desde Los Ángeles, California, donde esta madrugada participó en el programa The Late Late Show con James Corden (CBS).

Destacó que las exigencias del público puertorriqueño son su mejor medida para su trabajo artístico, que ya sobrepasa los 20 años.

“Puerto Rico es bien exigente, no es 'cheerleader'. Puerto Rico si la estás haciendo mal, te la dice, por eso no me he mudado de Puerto Rico porque son reales y en esa realidad te permiten mejorar muchas cosas también. Si logras no tomarlo personal, Puerto Rico te ayuda mucho a crecer”, afirmó.

El intérprete tendrá una importante participación durante la transmisión en directo que llevará Telemundo desde las 8:00 p.m. Anticipó que su espectáculo será un “viaje en el tiempo”, que incluirá canciones desde el tiempo de “Barrio fino” hasta el presente.

Raymond Ayala, nombre verdadero del artista, se observa cómodo en la etapa en que se encuentra porque así lo proyectó desde que improvisaba en el barrio en los años 90 con pilares del género como DJ Negro y Nicky Jam, por mencionar algunos de los que lo acompañaron en los inicios.

“Lo soñé y tuve la visión, porque si no hubiera sido así, no me hubiera atrevido a hacer muchas cosas. Siempre me visualicé siendo un artista grande como cualquier otro que hemos visto a través de la historia, no importa el género y sabía que teníamos el material para hacer buena música”, comentó.