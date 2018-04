El DJ nominado al Grammy Avicii, quien se presentaba ante sus fervientes admiradores del mundo con giras abarrotadas y encontró éxito en la radio pop, murió el viernes a los 28 años.

La publicista Diana Baron dijo en un comunicado que el músico sueco, cuyo nombre verdadero era Tim Bergling, fue encontrado muerto en Mascate, Omán.

“Con profundo dolor anunciamos la pérdida de Tim Bergling, conocido como Avicii", señala el comunicado. La familia está devastada y le pedimos a todos respetar su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se harán otras declaraciones”, señala la misiva.

El comunicado no indicaba otros detalles sobre el fallecimiento. La policía de Omán y los medios oficiales no tenían un reporte sobre la muerte del artista la noche del viernes.

Avicii había pasado al estrellato presentando sus canciones electrónicas ante sus fervientes admiradores, a veces ante cientos de miles de personas en festivales en los que llegó a ser el acto principal. Sus piezas lo llevaron a la cima de las listas de éxitos pop y a la radio internacional, su canción más famosa "Wake Me Up", fue certificada multiplatino y llegó al cuarto puesto de la lista Hot 100 de Billboard. En las listas dance alcanzó a tener siete éxitos entre los 10 puestos principales.

Junto con David Guetta, Calvin Harris y Swedish House Mafia formó parte de un grupo de DJs y productores que surgieron de la escena electrónica con un nivel de éxitos mundiales, premios y fama que es más común entre las estrellas pop.

Avicii produjo “Devil Pray" de Madonna, así como "A Sky Full of Stars" y "Hymn for the Weekend" de Coldplay.

Fue nominado a dos Grammy y obtuvo dos Premios MTV europeos y un Billboard.

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x