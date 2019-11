Arraigado a las bases de su estilo musical, pero entusiasmado con los ritmos urbanos tan populares actualmente, el cantautor Juanes lanzará mañana su nuevo disco “Más futuro que pasado”.

Tal como da a entender este título, en este trabajo – el octavo en sus dos décadas de carrera- el colombiano se mantiene fiel la esencia que distingue su estilo musical sin dejar de poner un pie en el terreno del ‘dembow’, el ‘hip hop’ y otros ritmos que marcan hoy las tendencias de la industria de la música.

El disco refleja el momento “de luz” que está viviendo el colombiano, quien el 13 de noviembre recibió el premio Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación 2019. Este reconocimiento se le concedió por su talento, contribuciones a causas benéficas y el respaldo que le ha ofrecido a los artistas jóvenes.

Con dos décadas de trabajo en su resumé, Juanes siente que este galardón es un impulso para continuar compartiendo su poesía cantada con el mundo. Su disco nuevo, sostuvo en entrevista telefónica, refleja esa disposición y la curiosidad por explorar nuevos rumbos. En “Más futuro que pasado”, la voz de “Es por ti” se unió a varias voces de artistas latinos, productores y otros colegas con un estilo distinto al suyo. También colaboró con la canadiense, Alessia Cara, en el tema “Querer mejor”, que fue nominado en las categorías grabación y canción del año para la pasada premiación del Latin Grammy.

Juanes iniciará en 2020 una gira mundial para presentar su música nueva y en algún punto de esa travesía espera pisar nuevamente Puerto Rico. Mientras ese momento llega, conversó acerca del disco, su felicidad actual y la preocupación que siente por la situación que vive América Latina.

En medio de la explosión de música urbana regresas con un disco que integra este género, pero al mismo tiempo está muy cargado de ritmos tradicionales. ¿Cuál fue la inspiración para este trabajo?

- Todo el origen del álbum tiene que ver con la raíz y con el folclor latinoamericano, en especial la cumbia, el vallenato y la guasca, que son géneros que me han tocado personalmente desde la infancia. Obviamente, mirando también hacia al futuro y por eso me junté a trabajar con diferentes productores que vienen incluso del mundo del hip-hop, el reguetón y amigos muy talentosos que yo conozco. Ha sido muy interesante, justamente eso, encontrar un lugar diferente al mío y un lugar diferente del que vienen ellos y simplemente crear algo diferente, fresco, con la línea de mi música, de mi guitarra, tratando de experimentar. Creo que este álbum es eso, un experimento entre el pasado y el futuro. La verdad estoy muy contento con el resultado final.

¿Qué te guía para tomar decisiones en tu proceso creativo?

- Creo que tiene mucho que ver con el sentido común, el gusto y la corazonada que uno tiene en cada momento. Cuando uno hace música es una toma de decisiones todo el tiempo. Desde qué sonido de la guitarra, qué guitarra, qué acorde, qué progresión, en fin, es una toma de decisiones constante. Pero todo va hilado con el sentido que uno tiene de la estética del sonido y de lo que uno va sintiendo. Creo que si uno se mantiene conectado con lo que está haciendo las cosas funcionan bien.

¿Cómo describes la importancia que tiene para ti enriquecer tu música con todos estos ritmos colombianos tradicionales que estás compartiendo con el mundo?

- A mí me encanta porque es la coherencia con mi raíz, mi esencia, lo que yo soy y también darle valor a eso, a lo que somos. No avergonzarme sino por el contrario plasmarlo en cada una de mis canciones. Yo disfruto demasiado estos ritmos y desde muy pequeño los he vivido. Entonces, para mi es algo natural y me encanta tener ese elemento como parte del proceso creativo de mi música. Realmente, lo he hecho siempre, desde mis primeros álbumes y me encanta seguir haciéndolo en este. El ‘approach’ es más por el lado de probar con los ‘beats’, el ‘dembow’, mezclándolo con la cumbia, con progresiones armónicas diferentísimas a lo que normalmente se hace.

¿Qué futuro le ves a esta explosión de música urbana que estamos viviendo?

- Creo que la música es como el ‘pop’ de hoy y siento que es súper interesante lo que pasa porque se está montando constantemente, no se queda estable, se va mezclando con muchas otras cosas. Es reflejo de lo que se vive y lo que pasa. Yo tengo tres hijos que tienen 16, 14 y 10 años. Quizás lo vivo mucho más intensamente porque veo que ellos realmente viven eso y lo aman demasiado. A mí me encanta también como una opción más que hay en la paleta de colores para trabajar. Siempre, desde los 90, yo he estado conectado con el rock, pero con el ‘hip hop’ y el mundo de la programación porque me encanta. Creo que es interesante lo que pasa ahora, la expansión que ha tenido la música latina con las plataformas digitales y la tecnología. El hiperconsumo que hay ahora es una locura y yo celebro sinceramente eso como algo positivo para todos.

También ha sido una manera de dar a conocer nuestros países de una manera masiva.

- Claro, ustedes, por ejemplo, Dios mío. La historia musical de ustedes es impresionante y eso, digamos, ha conectado a Panamá, Colombia…Hoy día lo que está pasando con la música urbana es muy loco, muy loco. Me alegra mucho que todo esté pasando por la música, la industria y los artistas.

Hay un tono muy alegre, festivo, en este álbum. ¿Tiene que ver con el momento en el que te encuentras personalmente, cosas que estás viviendo?

- Tiene que ver 100% con mi estado de ánimo y con lo que quería hacer previo al álbum. Quería hacer un álbum bailable, que tuviera mucho de la cumbia, el vallenato, la guasca, que son géneros muy alegres también en sí mismos. Pero en lo personal hay una intención de que sea un álbum alegre, feliz, porque no siempre uno está en ese lugar. El próximo álbum o lo próximo que haga, puede que sea diferente, yo no sé. Pero en este caso particular sí hay una clara demostración de que hay una luz en este momento de mi vida y lo quería plasmar en mis canciones.

¿Qué significa y qué responsabilidad plantea para ti el premio Persona del año de la Academia de los Latin Grammy que acabas de recibir?

- Más que todo es un agradecimiento inmenso con la academia, con la música, con mis colegas. A mí en lo personal me da una motivación increíble y unas ganas para seguir trabajando, haciendo música con más ganas que nunca. El título del álbum Más futuro que pasado es eso, ganas inmensas de seguir haciendo música y seguir soñando.

Ha habido un retroceso en los procesos de paz en tu país y estamos viviendo situaciones muy dolorosas en muchos países de América Latina. ¿Cómo te impacta todo esto?

- Me impacta mucho, como a todos los colombianos. Desafortunadamente, nuestro país, como la mayoría de los países de la región, están totalmente polarizados. Yo creo que la manifestación de hoy en Colombia es superimportante. Creo que lo que pasó en Puerto Rico y lo que pasó en toda la región, Chile, Ecuador, es parte del descontento y la desconexión que hay entre los gobiernos y el pueblo y es muy necesario que los que están legislando realmente escuchen las necesidades de la gente. Es clave manifestarse de manera pacífica, tiene un poder y un valor increíble. Lo que no me parece bien es cuando se utilizan esas marchas de manera oscura, para generar violencia, caos, aunque es inevitable de alguna manera. Lo veo, por un lado, demasiado positivo porque hay mucha indignación en Colombia y en la región. Creo que es importante que la gente se manifieste. Es clave y es un derecho.

A tono con el título de tu álbum, qué le espera a Juanes en el futuro. ¿Incluye una visita a Puerto Rico?