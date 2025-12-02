Abren nueva función del “Parrandón Sinfónico” de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) anunció una nueva función de su tradicional concierto de Navidad, “Parrandón Sinfónico”, el próximo viernes, 19 de diciembre a las 7:00 p.m., sumándose así a la función del sábado, 20 de diciembre en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

Por más de tres décadas bajo la dirección del maestro Roselín Pabón, el director emérito de la OSPR ha guiado este encuentro musical, convirtiéndolo en uno de los eventos más esperados de la Navidad puertorriqueña.

Para esta nueva edición, la Orquesta Sinfónica presentará un programa que combina la grandeza de lo sinfónico con la calidez de nuestras raíces musicales. La velada contará con la participación de Decimanía de Puerto Rico y sus trovadores Omar Santiago, Roberto Silva, Jovino González y Samuel Quijano.

También participarán la trovadora Shamira Santiago, el acordeonista Héctor Quijano, el virtuoso cuatrista Christian Nieves, el barítono Gabriel Natal, el Coro Nacional de Puerto Rico y el Coro del Conservatorio de Música de Puerto Rico, quienes acompañarán a la orquesta en un homenaje vibrante a la cultura puertorriqueña que une lo clásico con lo popular.

La primera parte del concierto estará dedicada a canciones navideñas reconocidas internacionalmente, mientras que la segunda parte presentará un recorrido por la música típica puertorriqueña, exaltando el espíritu

El repertorio incluirá obras de gran belleza como "Alleluia! Venite Gaudete Grand Processional" de Gary Fry; “Jornadas: Three Traditional Spanish Carols” de Gary Fry; “Amanecer” de Monserrate Ferrer; “Canción del Tamborilero” de Katherine K. Davis; “O Holy Night” de Adolphe-Charles Adam; y una nueva versión sinfónica de Navidad que vuelve de Benito de Jesús, con arreglos de Raymond Torres-Santos y Emmanuel Segarra.

También se interpretarán "The Impossible Dream" de Mitch Leigh, “Villancico Yaucano” de Amaury Veray, “Largo al factótum de Il barbiere di Siviglia” de Gioachino Rossini, y “Hallelujah” del oratorio “El Mesías de George Frideric Handel”.

En la segunda parte, el público disfrutará de una explosión de ritmos típicos con temas como "Aguinaldo Cagüeño" de Zayas; “Seis Marumba: Parranda de verdad” de Omar Santiago; “Por ahí, por ahí” de Samuel Quijano; “Yo te traigo una parranda”; “Negrura” de Christian Nieves; “Aires navideños” de Roberto Silva; “Seis Fajardeño” (décimas improvisadas); y el "Medley Típico Navideño" de Mandy Vizoso, que promete encender el espíritu navideño con alegría y orgullo boricua.

Celebración de Reyes

Por otra parte, la celebración continuará con el concierto “Reyando con tu Sinfónica”, que se presentará el domingo, 4 de enero de 2026, a las 5:00 p.m., también en la Sala de Festivales Antonio Paoli.

Este evento especial, dedicado al Día de Reyes, celebra la magia de la Epifanía y resalta el talento de jóvenes músicos, trovadores y cantantes desde los cinco años en adelante.

