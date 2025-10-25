Abren nueva función para Ricardo Arjona en Puerto Rico

El cantautor Ricardo Arjona, quien ya había confirmado su regreso a la Isla como parte de su nueva y ambiciosa gira internacional, “Lo Que el Seco No Dijo Tour”, abrió una segunda función para el 25 de abril de 2026, en el Coliseo de Puerto Rico.

La función del 24 de abril de 2026 fue totalmente vendida.

Esta gira, que recorrerá más de 30 ciudades en Estados Unidos, ya es un fenómeno internacional.

Entre sus logros, la producción destacó:

• Cinco funciones en el Kaseya Center de Miami, cuatro de ellas completamente agotadas.

• Dos funciones sold out en el legendario Madison Square Garden de Nueva York.

En Latinoamérica, el éxito ha sido igual de impresionante:

• Once funciones sold out en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina.

• Siete funciones agotadas en el Movistar Arena de Santiago de Chile.

Además, Arjona ha hecho historia en su país natal, Guatemala, con una residencia de 23 fechas completamente vendidas.

Con estas dos presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico, la Isla se une al fenómeno mundial de “Lo Que el Seco No Dijo Tour”. Boletos en Ticketera.