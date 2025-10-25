Opinión
25 de octubre de 2025
78°nublado
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Abren nueva función para Ricardo Arjona en Puerto Rico

Los boletos ya están disponibles en Ticketera

25 de octubre de 2025 - 8:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta gira recorrerá más de 30 ciudades en Estados Unidos. (Agencia EFE)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantautor Ricardo Arjona, quien ya había confirmado su regreso a la Isla como parte de su nueva y ambiciosa gira internacional, “Lo Que el Seco No Dijo Tour”, abrió una segunda función para el 25 de abril de 2026, en el Coliseo de Puerto Rico.

RELACIONADAS

La función del 24 de abril de 2026 fue totalmente vendida.

Esta gira, que recorrerá más de 30 ciudades en Estados Unidos, ya es un fenómeno internacional.

Entre sus logros, la producción destacó:

• Cinco funciones en el Kaseya Center de Miami, cuatro de ellas completamente agotadas.

• Dos funciones sold out en el legendario Madison Square Garden de Nueva York.

En Latinoamérica, el éxito ha sido igual de impresionante:

• Once funciones sold out en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina.

• Siete funciones agotadas en el Movistar Arena de Santiago de Chile.

Además, Arjona ha hecho historia en su país natal, Guatemala, con una residencia de 23 fechas completamente vendidas.

Con estas dos presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico, la Isla se une al fenómeno mundial de “Lo Que el Seco No Dijo Tour”. Boletos en Ticketera.

Ricardo Arjona presentó el sábado la primera de dos funciones de su concierto "Blanco y Negro" en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.El artista guatemalteco ofreció un recorrido por sus éxitos y su creación musical más reciente.La segunda función será este domingo, 12 de junio, a partir de las 7:00 p.m.
1 / 10 | Ricardo Arjona deleita a su fanaticada en el concierto "Blanco y Negro". Ricardo Arjona presentó el sábado la primera de dos funciones de su concierto "Blanco y Negro" en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. - Alejandro Granadillo
