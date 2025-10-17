Ace Frehley, guitarrista original y fundador de Kiss, muere a los 74 años

Ace Frehley, guitarrista original y miembro fundador de la banda de rock Kiss, que cautivó al público con su elaborado maquillaje y su guitarra humeante, murió el jueves a sus 74 años.

Frehley falleció en paz, rodeado de su familia en Morristown tras una reciente caída, informó su agente.

Los miembros de la familia dijeron en un comunicado que están “completamente devastados y con el corazón roto”, pero atesorarán su risa y celebrarán la bondad que brindó a los demás.

Kiss, cuyos éxitos incluyen “Rock and Roll All Nite” y “Detroit Rock City”, era conocida por sus intensos espectáculos en el escenario, que incluían fuegos artificiales, humo y erupciones de sangre falsa realizadas por los miembros de la banda, con las caras pintadas en blanco y negro, botas de plataforma y pelucas negras.

PUBLICIDAD

El influyente guitarrista, cuyo nombre de pila era Paul Daniel Frehley, inventó el personaje de The Spaceman (también conocido como Space Ace) como parte de la imagen de la agrupación y tocó con el grupo desde su fundación en 1973 hasta su salida en 1982.

Tras dejar Kiss, Frehley formó su propia banda, Frehley’s Comet, y lanzó dos álbumes con el grupo. Posteriormente, se embarcó en una carrera en solitario, que interrumpió al reincorporarse a Kiss en 1996 para una gira de reunión muy exitosa.