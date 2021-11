Sobre un elegante escenario blanco y con el Observatorio Griffith de Los Ángeles como telón de fondo, se presentó en la noche del domingo la cantante británica, Adele, dando inicio oficial a su regreso a los espectáculos en vivo.

Su especial de dos horas, “Adele One Night Only”, que fue al aire por la cadena CBS, fue una combinación entre el concierto y una entrevista realizada por Oprah Winfrey para discutir su cuarto álbum de estudio, “30″, que será lanzado el próximo viernes, 19 de noviembre de 2021.

El concierto grabado a finales de octubre, que tuvo en la audiencia a verdaderas estrellas de Hollywood como Leonardo DiCaprio, James Corden, Drake, Melissa McCarthy, Seth Rogen y Lizzo, entre otros, incluyó 10 temas de la británica y fue el vehículo ideal para hacer un repaso de la carrera de la cantante, a la vez que presentó cuatro temas de su nuevo álbum.

PUBLICIDAD

El especial comenzó con el tema “Hello”, y se vio a la artista de 33 años lucir un vestido de sirena negro. La cantante aprovechó la ocasión para saludar a su hijo Angelo, de nueve años, quien la estaba viendo actuar en vivo en un escenario por primera vez en su vida. “Es el honor de mi vida, bebé, tenerte aquí”, dijo.

El espectáculo continuó con sus éxitos “Someone Like You”, “When We Were Young” y “Skyfall”. Al finalizar esta última canción, un asistente al concierto le propuso matrimonio a su novia, momento en que Adele cantó el tema “Make You Feel My Love”, de Bob Dylan.

Más adelante en el “show”, Adele interpretó los temas de su nuevo álbum, comenzando por la ya conocida “Easy on Me”, que se convirtió en un éxito mundial desde que fue estrenada hace algunas semanas. Las otras canciones que se escucharon por primera vez en público fueron “I Drink Wine”, “Love Is a Game” y “Hold On”, las cuales estuvieron llenas de mucho sentimiento y de unas líricas muy reveladoras sobre el periodo que pasó la artista mientras compuso y grabó los nuevos temas.

Entrevista a fondo

La entrevista de Winfrey, realizado en el mismo jardín de rosas donde entrevistó al príncipe Harry y a Meghan Markle, tuvo varios momentos muy interesantes en los que la cantante habló sobre su proceso creativo para darle vida al nuevo álbum, que coincidió con varios cambios en su vida como su maternidad y su eventual divorcio, entre otros. Entre los temas más sobresalientes durante la entrevista se destacaron:

PUBLICIDAD

Relación con su padre

“La absoluta falta de presencia y esfuerzo de mi padre conmigo”, respondió Adele a la pregunta de Winfrey sobre lo que está tratando de reparar dentro de sí misma. “A medida que fui creciendo, definitivamente entendí que era el alcohol, no era una elección que él mismo estaba tomando... Durante los últimos dos o tres años de mi vida, mi papá se puso muy enfermo. Eso sucedió justo después de haber dejado mi matrimonio, cuando tomé la decisión consciente de conocerme a mí misma y resolver algunas cosas. Cuando murió, tuvimos paz juntos. Sentí que ese enorme agujero se llenaba. Nos perdonamos”.

Ansiedad paralizante

Durante la entrevista, Adele indicó que perdió alrededor de 100 libras en dos años. De hecho, la cantante le confesó a Winfrey que comenzó a hacer ejercicio para combatir los ataques de ansiedad “paralizantes” y porque tenía mucho tiempo. “Se convirtió en mi momento, tener un plan cuando no tenía planes”, explicó. La artista reveló que le encanta levantar pesas y que puede levantar hasta 160 libras.

Cuando fue cuestionada sobre su impresionante cambio de imagen y la reacción tan mixta que ha tenido el público, la británica dejó claro su opinión al respecto. “No me sorprende ni me desconcierta. Mi cuerpo ha sido considerado como un objeto durante toda mi carrera. ¿Soy demasiado grande? ¿Soy demasiado pequeña? Nunca admiré a nadie por su cuerpo. No es mi trabajo validar cómo se sienten las personas con respecto a sus cuerpos. ¡Estoy tratando de arreglar mi propia vida!”

Estabilidad de su exmarido y su hijo

“Creo que Simon (su ex esposo) probablemente me salvó la vida; llegó en ese momento. La estabilidad que él y Angelo me han dado, nadie más podría haberme dado... Podría fácilmente seguir algunos caminos poco fiables... Él entró y estaba estable, la persona más estable que he tenido en mi vida. Incluso ahora le confío mi vida. Siento que él y Angelo fueron ángeles enviados a mí”, añadió la cantante a Winfrey.

Su novio Rich Paul

“Él es gracioso. Es tan divertido. Y muy inteligente. Es muy, muy inteligente. Es bastante increíble verlo hacer lo que hace y lo fácil que es, es muy suave. Me lo está poniendo fácil. Me estoy sonrojando”, mencionó Adele, mientras sonreía. “Esta es la primera vez que me amo a mí misma y he estado abierta a amar y ser amada por otra persona”.