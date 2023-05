Al escuchar las palabras Air Supply es inevitable pensar en alguna fiesta de juventud, en una pasada relación amorosa o en un momento de tu vida en donde todo parecía mejor. Y es que la agrupación formada en Australia hace casi 50 años, por Russell Hitchcock y Graham Russell, se convirtió en las décadas de 1980 y 1990 en una máquina de hacer “hits” con canciones en las que el tema principal era el amor de pareja.

Luego de haberse presentado en la isla por última vez en el 2019, los integrantes de la agrupación se encuentran deseosos de pisar suelo boricua para presentar su espectáculo “The Lost in Love Experience”, este domingo, 21 de mayo, a las 5:30 p. m., en el Coca-Cola Music Hall de San Juan. Aunque no tienen muy claro la cantidad de conciertos que han dado en la isla en los pasados 48 años, ambos tienen muy buenos recuerdos de los fanáticos boricuas.

“Siempre nos lo hemos pasado genial en Puerto Rico. Obviamente, el clima es hermoso, siempre hemos tenido una gran respuesta de nuestros fanáticos allí y siguen queriendo vernos regresar. En los conciertos en Puerto Rico, el público siempre está muy entusiasmado y muy emocionado”, expresó Hitchcock, cantante principal de Air Supply, a través de una conversación telefónica desde un aeropuerto en la ciudad de Vancouver, en Canadá. “Cuando cantamos allí, en el público siempre vemos a la mayoría de las personas cantando, a parejas abrazándose y besándose, y todo eso. Es una gran sensación subir al escenario y saber que la gente vino a verte y disfrutaron mucho del espectáculo”.

El espectáculo, “The Lost in Love Experiencia”, que se ha presentado durante los pasados años por varias ciudades en Estados Unidos y el resto del mundo, estará lleno de energía, de amor y de grandes momentos, según mencionó el veterano cantante de 73 años. “Estaremos tocando todas las canciones que la gente ha conocido y amado durante tantos años, como ‘Lost in Love’, ‘Here I Am’ y ‘Sweet Dreams’. Además, tenemos un par de momentos especiales e íntimos donde tocaremos una nueva canción y donde Graham también cantará en solitario en medio del espectáculo, mientras yo me tomo un pequeño descanso“, explicó Hitchcock, mostrando su buen sentido del humor. “El espectáculo estará lleno de energía, lleno de amor y grandes músicos. Además, la música va a estar alta. Es un espectáculo de ‘rock and roll’, en el que esperamos impresionar a la gente tanto como podamos. Siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo para dar un gran espectáculo”.

El hecho de que hayan tenido tantos éxitos durante toda su carrera hace que la selección de los temas que van a tocar durante sus presentaciones en vivo sea algo sumamente complicado para ellos. “Es difícil porque no puedes complacer a todo el mundo. Durante algunos ‘shows’, el público pide canciones que no tocamos en ese momento, pero al menos tratamos de compensarlo al hacer lo mejor que podamos en el escenario”, añadió el artista, quien destacó que tendrán dos conciertos en Florida antes de viajar el sábado por la noche a Puerto Rico.

Unidos desde hace casi 50 años

Esta legendaria agrupación nació luego de que Hithcock y Russel se conocieran en mayo de 1975, mientras ensayaban para la producción australiana del musical “Jesus Superstar”. Varias semanas después, decidieron unirse para crear un grupo vocal armónico. En diciembre de 1976, lanzaron su álbum debut, “Air Supply”, que alcanzó el puesto 17 en la lista de álbumes en Australia. Sin embargo, no fue hasta el 1980 cuando verdaderamente la agrupación salió del anonimato al lanzar el sencillo “Lost in Love”, en enero, y que luego formó parte de un disco del mismo nombre que se comenzó a venderse en marzo de ese año. Tres de sus canciones estuvieron en un momento del año entre las primeras cinco primeras en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos, incluyendo “Lost in Love”, “Every Woman in the World” y “All Out of Love”.

A partir de este momento, el resto fue historia para estos dos amigos, ya que la fama alcanzada por las próximas décadas los llevó a viajar por todos los rincones del mundo presentando su música. Otros éxitos que el dúo ha hecho famosos incluyen temas como “Here I Am (Just When I Thought I Was Over You)”, “Sweet Dreams”, “I’ll Never Get Enough of You”, “Even the Nights Are Better”, “Young Love”, “Two Less Lonely People in the World”, “Making Love Out of Nothing at All” y “Goodbye”, entre muchos otros.

Sin pausa

A pesar de la edad de ambos integrantes principales, se mantienen con la misma energía y ganas de presentarse al público como el primer día. Al hablar de lo que sería la gira actual, Hitchcock aclaró que ellos siempre están de gira y que casi no sacan tiempo para vacacionar. Eso sí, este año se tomarán varias semanas de un merecido descanso.

“Siempre bromeamos con que este tour empezó hace 40 años. Realmente no paramos con nuestras presentaciones. La única vez que tuvimos muchas semanas libres fue impuesto por el COVID-19, en 2020″, detalló el cantante nacido en Melbourne, Australia. “Después de eso, comenzamos con los espectáculos y no nos hemos tomamos un descanso. De hecho, lo haremos este año en junio porque es el cumpleaños de Graham y el mío. Me voy a México de vacaciones con mi familia y creo que Graham tal vez vaya a ir a Inglaterra. En este punto de nuestras carreras, nos merecemos un pequeño descanso. Los espectáculos siguen siendo geniales y nuestra energía sigue siendo fantástica, pero a veces también nos merecemos un descanso”, explicó.

Entre medio de sus espectáculos, los artistas viajan a su casa en Los Ángeles, y también sacan tiempo para grabar nuevos temas. De hecho, esta semana se encontraban en un estudio de grabación en Vancouver Island, en Canadá, trabajando en dos nuevos temas. Uno de ellos será tocado en Puerto Rico. “En agosto, volveremos al estudio para terminar el álbum, y esperamos tenerlo listo para finales de año, pero la realidad es que no estamos seguros de la fecha. Lo vamos a tomar con calma”, destacó el artista sobre el álbum que describió como “grandioso”.

Luego de que regresen de sus pequeñas vacaciones, Air Supply continuará con sus espectáculos en vivo sin una fecha final, en una clara muestra de que el retiro de la música es algo que no ocurrirá en un futuro cercano. “Retiro es una palabra que no está en nuestro vocabulario. Todavía amamos lo que hacemos, y amamos actuar. Nos encanta viajar por el mundo para visitar a tantos amigos como podamos”, explicó.

Eso sí, si alguien le hubiera dicho a Hitchcock y Russell en 1975 que todavía estarían tocando juntos en el 2023, lo hubieran enviado a un centro de salud mental, por lo absurdo y loco que hubiera sonado. Razón por la cual solo tienen palabras de agradecimiento y de gratitud hacia la vida. “Esto ha sido un sueño que nadie podría haber soñado. De hecho, a medida que pasan los años y vemos que más bandas se retiran o dejan de tocar por una u otra razón, te das cuenta de la suerte que tienes de estar en la posición en la que estamos, de poder hacer lo que hacemos y seguir tocando en un nivel muy alto”, añadió Hitchcock. “Desde un principio dijimos que seguiríamos en activo mientras disfrutáramos tocando juntos y mientras tuviéramos público a quien tocarle. Esas cosas no han cambiado, por lo tanto, debemos estar presentes en los escenarios durante muchos años más”, concluyó Hitchcock, mientras reía.

Para boletos del concierto de Air Supply, accesa: ticketera.com