El coraje es una sensación compleja. Detrás de esa palabra se esconden capas de profundidad, como cuevas, en las que un artista puede enfrentarse a los aspectos más oscuros de sí mismo. A veces son tan profundas que la luz se hace ausente y el camino parece perdido. Es en momentos como esos donde se debe entregar a los sentidos. El miedo a fracasar está siempre presente y muchos nunca logran salir de éste. Es muy fácil entregarse a la oscuridad que nos habita. Demasiado fácil.

¿Cómo se sale de ahí? Estando en las partes más oscuras del alma humana, hay que aguzar los oídos y prestar atención cuidadosa para encontrar el inconfundible sonido de corrientes acuáticas. No solo hay que escucharlas, también hay que sentirlas. Hay que entregarse a ellas, que son el miedo. Hay que intercambiar palabras y sentimientos, y el camino entre el coraje se abrirá solo hasta que la consciencia flote una vez más en claridad. Para volver a ver la luz hay que hablarle al agua.

La cantautora Andrea Cruz conoce bien este proceso, tan visceral como es hermoso. Como parte de su nueva producción musical, un elepé titulado “La ausencia de albricias”, estará estrenando un sencillo llamado, precisamente, “Le hablo al agua”.

“Estamos más en las temáticas del coraje. Yo siempre había estado dentro de esa parte acústica, sensible, natural, que es lo que la gente también percibe. Y ahora siento más importante tomar hasta una posición con lo que está pasando en nuestro contexto. Cómo también nosotros nos estamos sintiendo desde nuestras incomodidades. Y ‘Le hablo al agua’, trata un poco con ese tipo de deseos, sobre cómo los apalabramos, cómo los decimos, cómo los tramitamos, cómo lo llevamos desde una perspectiva. En mi caso, como mujer, cómo lo llevo y lo digo”, expresó la joven cantautora que lanzó su primera producción en 2017.

Su enfoque artístico, también, ha tomado un giro y Cruz busca dar voz a los retos que enfrentan los artistas independientes en Puerto Rico. Luego de una pausa extendida por un problema de salud que fue mal diagnosticado en uno de sus oídos, tuvo tiempo para reflexionar sobre lo que quiere decir a través de su música y cómo decirlo.

“La otra cosa es que esto de la autogestión, o auto explotación, ya era demasiado para mí. Esa carga de como tú mantienes de repente un proyecto con ocho músicos, dónde se van a presentar, cómo lo haces sostenible, que es siempre al final la pregunta en cuestión, ya me estaba atravesando a niveles emocionales. Y por eso también va un poco atado a ‘La ausencia de albricias’, que es el tema del elepé”, dijo.

“Le hablo al agua” es un tema distintivo, pues se aparta musicalmente de sus producciones anteriores y contiene letras más íntimas y crudas, sin alejarse de su esencia como artista. “Creo que respondo un poco a lo mismo que siente mi generación, que uno va perdiendo el miedo a perder, uno va perdiendo el miedo a fracasar. Yo creo que al final se reafirma cuál es el compromiso con el oficio y la vocación de la cantautora, que al fin también debe estar muy alineada a esas historias, debe estar cerca para contarlas y para cantarlas. No quisiera decir que la crisis es alimento, pero entonces hay que redireccionarla”.

La productora y gestora cultural también habló sobre la esperanza que le produce ver un tipo de despertar entre sus pares. “Yo creo que tal vez el artista se está educando para reclamar lo justo, porque el artista y su oficio merece generar lo que necesita generar para su vida. Pero creo que nos estamos dando cuenta, tal vez estoy generalizando, que hay unas condiciones definitivamente que no nos permiten avanzar y que necesitamos reclamarlas como profesionales y trabajadores de la cultura. Si no atendemos eso, lo otro va a seguir siendo atropellado”.

Finalmente, Cruz expresó que Puerto Rico es una incubadora de talentos y que, con el debido apoyo y respeto, se puede dar forma a espacios musicales dignos, que honren el trabajo de la escena independiente y que brinden un sentido de seguridad. De hecho, junto a varias colegas ha estado trabajando para lograr esa meta con datos sobre las necesidades de artistas locales a la mano.

“Ese mito de que no hay propuestas de calidad, creo que lo podemos ir derribando. La escena está. Yo creo que nosotros necesitamos la confianza para realmente manejar un capital. Tenemos que dejar de estar romanizando la exposición. No hace falta exposición. Nos hace falta, verdaderamente, que haya unas contrataciones dignas con un equipo de trabajo digno. Y eso se está proponiendo. La descentralización también es importante. Es un mito que los artistas aquí no tienen público. Necesitamos que nos brinden esa confianza de que podemos hacer el trabajo”, puntualizó.

“Le hablo al agua” estará disponible en todas las plataformas el 13 de febrero y en marzo lanzará el elepé La ausencia de albricias, que contiene cuatro temas. El 18 de febrero Andrea Cruz se estará presentando junto a Tommy Torres en el Coca-Cola Music Hall.