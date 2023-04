El exponente urbano Anuel AA tuvo recientemente un encuentro familiar con la hija que tuvo con la modelo colombiana Melissa Vallecilla, la bebé Gianella, tras no estar presente en la vida de la menor durante el nacimiento y en los primeros meses de la niña.

Aunque Emmanuel Gazmey (nombre de pila) había reconocido a la menor, luego de tener una relación con la modelo, quien fue la que hizo pública la paternidad del reguetonero, no fue hasta hace unos días que el trapero boricua conoció a la niña y compartió tiempo de calidad con la infante nacida en el 2022.

Anuel AA tuvo otra hija el pasado mes de marzo fruto de su relación matrimonial con la dominicana Yailin. La bebé Cattleya nació el pasado 13 de marzo y aunque Yailín y Anuel no están juntos, el exponente urbano sí estuvo presente en el nacimiento de la nina en el hospital.

PUBLICIDAD

“Estoy pasando tiempo con mis hijos, con mi familia. Hoy estuve con Gianella, mi otra hija. Súper hermosa. Me robó el corazón. Fue por Cattleya que dije: wow, qué carajo estoy haciendo. (En referencia a que no había querido reconocer a su segunda hija). Dios mío tengo que arreglar esta situación que está pasando en mi vida. Y no era que no quería ver la nena. Era que !uyy! que estaban pasando muchas cosas y situaciones. Gracias a Dios todo pasó. La conocí. Fue cuando vi a Cattleya en ese instante fue que dije tengo que ir a ver a Gianella”, narró Anuel en entrevista con Jorge Pabón “Molusco” en su canal de YouTube.

El artista urbano admitió que su ausencia como padre se debió al desenfoque y descontrol de todas las situaciones que estaba atravesando a nivel laboral y personal. Sostuvo en la entrevista que se encontraba aislado y que no sabía cómo hacer el acercamiento a la madre de la niña para conocer a su hija, pero gracias a DJ Luian, quien ahora trabaja junto a Anuel pudo lograrlo.

Anuel reveló que sus tres hijos Pablo, Gianella y Cattleya se parecen a él. “Los tres se parecen a mí cuando nací”, añadió.

En la entrevista habló sobre su transformación física, personal y laboral porque el trapero a comenzado a enderezar su carrera y vida, luego de ser errático en sus decisiones, separarse de su esposa la dominicana Yailín, con quien tuvo a su tercera hija y enfrentar una demanda por incumplimiento de contrato con quien fue su manejador y amigo Frabián Elí Carrión.

PUBLICIDAD

“Estaba muy flaco con situaciones que me estaban pasando ya ni comía. Yo mismo pensé que estaba enfermo de lo que flaco que me puse y ahí empecé, me enfoqué y le metí al gimnasio. La vida es altas y bajas y pones a cualquier otro artista latino o americano y le pones mis zapatos para que pasen lo que he pasado en mi vida y estarían retirados, los que son débil de mentes estarían metiéndose drogas, otros estarían frustrados sin pegar una canción y vueltos locos. Ninguno podría caminar en estos zapatos, ni una hora”, aseguró el artista sobre su cambio físico y personal, en el que evidentemente se observa con mejor aspecto que en el 2022, donde estaba extremadamente delgado.

“Siento que fue una limpieza personal aparte de mi físico fue en todo”, añadió.

Con el cambio de todo su equipo de trabajo tras su ruptura con Frabián Elí Carrión, ahora cuenta por primera vez con toda su familia manejando su carrera en la parte administrativa, esto incluye a su padre y a su hermana.

“Estoy con gente que me ama de verdad. No tienen máscaras. Siento que estoy en el mejor momento de mi carrera. Desde el álbum ‘Real hasta la muerte’ y ahora”, afirmó.

“Cuando yo falló sé aceptar mis fallas. La cárcel me preparo para todas estas mierdas. Soy un guerrero aunque sea arrastrándome voy hacia adelante”, puntualizó el artista que ha dedicado varios sencillos “Más rica que ayer” y “Mi EXXX” a la cantante Karol G, con quien mantuvo una relación de años.

PUBLICIDAD

Karol G ha hecho lo propio ya que varios de sus temas en el álbum “Mañana será bonito” fue inspirado en la relación y la ruptura que tuvo con Anuel.