Su primer disco del legendario merenguero Johnny Ventura lo obtuvo en su adolescencia. Como parte de la gran admiración hacia el intérprete dominicano, asistir a sus presentaciones en Puerto Rico era de gran ilusión para el cantante Arnaldo Vallellanes, para quien el sabor de este género tropical ya iba adentrándose en sus intereses musicales.

“Desde pequeño, lo iba a ver a todas las fiestas patronales y a todos los shows de televisión que podía”, confesó con orgullo el artista natural de Corozal, quien en junio lanzó su versión del éxito “Patacón pisa’o”, del fallecido vocalista, como un homenaje a quien representó una de sus más grandes influencias.

“A los 13 de años me convertí en limpiabotas. Éramos bien pobres en mi casa. Me fui a la plaza de Corozal a limpiar zapatos, y con esos primeros pesitos me compré mi primer LP de merengue”, reveló haciendo referencia a la producción discográfica El hijo del pueblo (1975), de la cual el tema El pelotero era su favorito.

“Actualmente, poseo el disco completo, la carátula con su LP intacto. Lo llevo conmigo. En aquel momento yo lo escuchaba de arriba abajo. Yo era un muchacho que ya me estaba empezando la inquietud por la música, y el merengue era lo que más me llamaba la atención”, resaltó el músico, quien como parte de su trayectoria se destacó en Los Sabrosos del Merengue y en La Nueva Patrulla 15, entre otras agrupaciones.

“Siempre he sido alegre. Es mi personalidad, y escogí ese disco”, dijo, y expresó su admiración hacia el lado carismático del reconocido artista dominicano, quien falleció el miércoles de la semana pasada a sus 81 años.

“Me identifico mucho con Johnny Ventura en que durante toda su vida llevó la bandera de la alegría con el género tropical, a través del merengue, el género más alegre del mundo”.

La idea de grabar uno de los clásicos de “El Caballo Mayor” comenzó a cobrar forma el año pasado, aunque a nivel promocional, por complicaciones relacionadas con la crisis de salud mundial por el COVID-19 fue que en julio de 2021 la estrenó en las plataformas de música. El arreglo de la nueva versión estuvo a cargo de Richard Marcell.

“En junio de 2020, en medio de la pandemia, el año pasado fue que grabé esta canción no sin antes llamar a la oficina de Johnny Ventura y hablar con su hijo (Juan José) y decirle ‘voy a hacer este homenaje para tu papá’. Les expliqué y dijeron que estaban muy agradecidos. Luego se los envié cuando lo grabé, y dijeron que estaba brutal, que les encantó”, compartió con entusiasmo Vallellanes.

El vídeo musical de la nueva versión lo lanzó el domingo, e incluye visuales de presentaciones en tarima del intérprete dominicano.

“Tenía todo listo, incluso el video hacía más de cinco meses, pero estábamos esperando el momento en el sentido de la pandemia, que no me permitía mucho”, explicó sobre el retraso, y reveló la motivación para seleccionar el tema de 1985 entre tantos clásicos de la estrella dominicana.

“Esa canción tiene la peculiaridad de que el público participa con la clave, aplauden, me encanta que el público se involucra”.

El merenguero resaltó una razón adicional por la que el tema cobra mayor notoriedad dentro de su admiración.

“Me pongo a buscar información por Internet y me entero que es de un compositor colombiano, Ramón Chaverra, y descubro que patacón pisao son tostones de plátano. Yo no lo sabía. Pensaba, al igual que mucha gente en Puerto Rico, que patacón pisao era un paso de baile. Soy platanero de Corozal, así que imagínate la emoción mía, realizando esto en junio del año pasado y descubrirlo”.

Aunque reveló que no llegó a expresarle directamente su admiración al astro dominicano, compartió que logró coincidir con él en presentaciones musicales.

“Alternamos cuando estábamos en Los Sabrosos del Merengue. Compartimos tarima y sí lo conocí personalmente, pero en conversaciones rápidas, de alguna actividad”.

/ Centenares de personas desfilaron este sábado en la ciudad de Santo Domingo ante el ataúd que guarda los restos del merenguero dominicano Johnny Ventura, uno de los artistas del país más conocidos en el mundo, y quien falleciera el miércoles pasado a los 81 años, víctima de un infarto fulminante al corazón. (Eddy Vittini)

“El país no estaba preparado para la partida de don Johnny Ventura, por eso han sido verdaderos días de luto y dolor para el pueblo y la clase artística nacional e internacional; lo hemos llorado porque lo queríamos y le agradecemos la alegría que dio a su pueblo”, dijo el presidente dominicano, Luis Abinader. (Eddy Vittini)

El gobernante, que acudió acompañado de su esposa, Raquel Arbaje, se fundió en un prolongado abrazo con la viuda de Ventura, Josefina Flores, quien lloraba junto a sus hijos y nietos y otros familiares. (Massiel Beco)

El cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, el arubeño Robert Jandor, el haitiano Félix Cumbé y los dominicanos Ramón Orlando, Peña Suazo, Kinito Méndez, Manny Cruz, Bonny Cepeda, Jossie Esteban, Miriam Cruz, Michel y Manny Cruz, estuvieron entre los artistas que participaron de la ceremonia. (Massiel Beco)

“Cuando era niño solía imitar al ídolo que todos queríamos, fue un gran amigo que me abrió las puertas de su casa y de su familia. Fue el primero en traerme a este país como solista", expresó Santa Rosa. (Massiel Beco)

"Estoy aquí en representación de Puerto Rico, de todos los cantantes de salsa, hasta siempre Juan de Dios, como me gustaba llamarle”, añadió el boricua. (Massiel Beco)

El Palacio de los Deportes, en el centro de la capital, fue el lugar escogido para el funeral popular del cantante, compositor, empresario, exdiputado y exalcalde de Santo Domingo. (Neal Cruz)

Ventura recibió sepultura tras los actos fúnebres del sábado. (Neal Cruz)

Sin embargo, primero el cortejo fúnebre recorrió varias calles del sector capitalino de Villa Juana, donde nació el intérprete en 1940. (Neal Cruz)

Una mujer muestra un mensaje en honor del Caballo Mayor, durante velatorio popular de Johnny Ventura. (Eddy Vittini)

Los vecinos de Villa Juana despidieron al Caballo Mayor durante el velatorio popular de Johnny Ventura. (Neal Cruz)

Los vecinos de Villa Juana cargaron flores y fotos del artista, mientras el cortejo fúnebre recorrió las calles de Villa Juana. (Neal Cruz)

Continuar mostrando su homenaje es un compromiso que decidió adoptar por largo tiempo.

“El fallecimiento se dio en medio de todos los planes de promoción de esta canción. Pero sé que escuchó la canción. Ahora se convierte en una promesa para mi corazón por el resto de mi vida cantar esta canción”, expuso Vallellanes, quien por otro lado adelantó sus planes de lanzar un tema a finales de año. “Continuamos con el merengue de pueblo. Vengo en navidades. Ya tengo el tema grabado. Falta ponerle la voz. Es un dúo que voy a hacer con una figura de la televisión”, se limitó a revelar.