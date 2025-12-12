Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Artistas, colegas y músicos se despiden de Papo Rosario

El cantante, que formó parte de El Gran Combo de Puerto Rico por 38 años, falleció el 12 de diciembre de 2025

12 de diciembre de 2025 - 10:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
20190616 San Juan Puerto Rico .Presentacion del Gran Combo en Bellas Artes de San Juan Papo Rosario luis.alcaladelolmo@gfrmedia.com (Archivo)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Los pasados días han sido unos muy tristes para los amantes de la salsa, en especial para los seguidores de la orquesta El Gran Combo de Puerto Rico, una de las más laureadas, reconocidas y queridas alrededor del mundo. El pasado sábado fue Rafael Ithier, fundador y director de la agrupación, quien dejó el plano terrenal, y este 12 de diciembre de 2025 le tocó el turno a Luis Antonio “Papo” Rosario, quien falleció luego de una larga enfermedad.

Rosario formó parte de El Gran Combo por 38 años, hasta el 2019, cuando tuvo que parar de trabajar por problemas en su espalda. Durante su tiempo siendo una de las figuras centrales de la agrupación, junto con Ithier, Jerry Rivas y Charlie Aponte. Rosario fue la voz de grandes éxtios como “Carbonerito”, “Jala jala”, “No me olvides”, “Todo bien”, “Regresa ya”, “Le dicen papá” y “Estás liquidao”, entre otros.

Al conocerse la noticia dada por la familia del cantante, a través de las redes sociales, fueron muchas las personas que enviaron mensajes de duelo, cariño y admiración hacia Rosario.

Su hijo, Aniel Rosario, quien heredó su energía, el carisma y su buen humor, no dejó duda del cariño que sentía por él. “No he visto soldado en batalla como tú, mi querido viejo… Luchaste como todo un campeón y siempre con una actitud positiva ante la adversidad. Dejas un legado escrito en la historia de la música de nuestro país y del mundo entero", escribió el presentador de eventos. “Descansa en paz ‘Carbomerito Mayor’ y ‘Regresa ya’ al Campo Santo. Tu don de gente, la alegría que transmitías y tu forma de ser, el mundo se las lleva en el corazón… las heredé de tí…“

De igual manera, muchos músicos y colegas contestaron al mensaje que publicó la familia en las redes sociales. “Con profundo dolor recibimos la partida de Papo Rosario. Gracias por tantos años de música, alegría y orgullo para Puerto Rico y el mundo. Mi más sentido pésame a su familia, compañeros y a todos los que lo admiramos. Tu voz y tu legado vivirán por siempre en nuestros corazones. Vuela alto amigo y que descanse en paz”, escribió el salsero Johnny Rivera en el mensaje enviado por la familia.

Papo Rosario se integró a El Gran Combo de Puerto Rico en el 1980.El 14 de agosto del 1988 el salsero participó de una actividad para recaudar fondos para el cantante Héctor LavoeLuis “Papo” Rosario.
1 / 14 | Momentos importantes de Papo Rosario en El Gran Combo de Puerto Rico. Papo Rosario se integró a El Gran Combo de Puerto Rico en el 1980. - El Nuevo Día

La agrupación puertorriqueña Plenéalo también publicó en sus redes sociales unas bonitas palabras de pésame con relación a la muerte de Rosario. “Hoy la música de Puerto Rico está de luto. Con profundo respeto despedimos a Luis “Papo” Rosario, el “Carbonerito”... Papo fue parte fundamental de una institución que marcó generaciones, llevando el sentir del pueblo a cada tarima, a cada esquina y a cada corazón donde sonara la música boricua. Desde Plenéalo y la comunidad de la plena, nos unimos Aniel Rosario y a toda su familia, así como a la gran familia salsera, en este momento de dolor. Su voz, su entrega y su legado permanecerán vivos en la música que nos define como pueblo", indicaron.

De igual manera, el reconocido cuatrista Christian Nieves envió un corto, pero emotivo mensaje: “Maestro, descansa en paz. Te quiero Papo”.

De la misma forma, el reconicido músico Richie “Conga” Flores recordó la figura de este importante cantante de salsa. “Te nos fuiste agarrado de la mano de Dios y tu director por 38 años (Rafael Ithier). Solo tú físico no estará, pero permanecerá tu gran legado y carisma de tu personalidad”, añadió el percusonista que trabajó con Celia Cruz, Eddie Palmieri y Tito Puente, entre otros. “No nada más fuiste un cantante de clase excepcional y profesional, también nos hiciste reír muchísimo. Te extrañaremos muchísimo”.

Unas horas antes de su fallecimiento, el músico y productor musical, Isidro Infante le envió un mensaje a Rosario en el que expresaba el cariño que sentía por él. “Papo querido, la vida nos enseñó que hay amigos que se convierten en familia, y tú eres uno de ellos. Hoy, mientras tu cuerpo lucha, tu espíritu sigue brillando con la fuerza de un gigante”, destacó el arreglista y compositor, quien produjo a Rosario su primer álbum como solista en 2022. “Tu voz marcó generaciones, pero tu humanidad marcó mi vida. Que en estos momentos te abrace la paz, la esperanza y todo el amor que sembraste en quienes te queremos. Nada de lo vivido se pierde: todo permanece”.

