Los casi 60,000 fanáticos que asistieron a los tres conciertos de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, sumado a las miles de personas que vieron la transmisión en directo del concierto “Un verano sin ti” fueron testigos de que se trató del espectáculo que más se ha disfrutado la estrella urbana.

Así lo confirmó hoy el “Conejo Malo” con la publicación de un mensaje en su cuenta de Instagram en el que agradece el apoyo masivo de Puerto Rico y afirmó que “nunca me había disfrutado un concierto tanto como estos tres en el choliseo”.

El artista que hizo historia al transmitir en directo la primera función del concierto a través de la señal de Telemundo y en 13 lugares distintos en la isla y romper récord de asistencia en el Coliseo de Puerto Rico todavía revive las emociones del pasado fin de semana.

“Les juro que no hay manera de explicar lo que se sintió este fin de semana en Puerto Rico. Nunca me había disfrutado un concierto tanto como estos 3 en el choliseo. La energía de un país entero disfrutando y pasándola cabrón, sin problemas, sin incidentes, todo Puerto Rico unido en una sola gozadera!! Cantar todo un disco nuevo y que cada tema fuera un himno es otra cosa, y ni hablar de la sensación y energía única de cantar EL APAGÓN con tu gente, WOW!!! Mi momento favorito x100pre”, expresó.

Más de una decena de artistas fueron invitados de las tres funciones. Jowell, Randy, Chencho Corleone, Rauw Alejandro, Buscabulla, Jhay Cortez, Arcángel, Villano Antillano, Bomba Estéreo y Tony Dize, entre otros, fueron parte de los que compartieron tarima con Bad Bunny.

“GRACIAS Puerto Rico, los amo y los llevo en el corazón donde quiera que voy. Esto fue un concierto que se planificó hace tres semanas porque no me quería ir de gira sin antes compartir con ustedes. Todo fue tan espontáneo y natural, tantos momentos lindos que no se ensayaron, como cada palabra que salió de mi corazón al momento, y todo quedó cabrón!! Ustedes son los mejores!! Estoy orgulloso de mi gente!! Gracias por recargar mis baterías pa’ darle ahora por el mundo entero.🔥❤️ “, añadió el artista que esta semana debuta en la pantalla grande con la película de Hollywood, “Bullet Train” junto al actor Brad Pitt.

La voz de “Después de la playa” además de los conciertos estuvo en un “after party” el pasado sábado. El artista escogió al club nocturno “Fifty Eight” como punto de encuentro para celebrar sus tres exitosas funciones.

Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del artista vegabajeño, se desenvolvió con sus fanáticos en la pista de baile, que está acompañada de una asombrosa producción de sonido e instalación de iluminación moderna.