Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Bad Bunny debuta en el gigante suramericano: “Por fin, Brasil”

En una noche histórica en Sao Paulo, el Conejo Malo apostó por cantar en español y conectar con la identidad latinoamericana

21 de febrero de 2026 - 9:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El puertorriqueño más famoso del mundo, Bad Bunny, entonó sus grandes éxitos por primera vez en el gigante suramericano en la noche del 20 de febrero. En su debut en Brasil, Bad Bunny sirvió un menú exquisito, que muchos podrán repetir este sábado y que otros esperan que no pase una década para poder saborearlo otra vez. Bad Bunny volverá a presentarse en Brasil este sábado. 21 de febrero.
1 / 9 | Bad Bunny debuta en el gigante suramericano: “Por fin, Brasil”. El puertorriqueño más famoso del mundo, Bad Bunny, entonó sus grandes éxitos por primera vez en el gigante suramericano en la noche del 20 de febrero. - Andre Penner
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

São Paulo- Bad Bunny sazonó este viernes la noche brasileña, en el primero de sus dos espectáculos programados en el país, con altas dosis de español y una pizca de nostalgia latinoamericana, que ha sabido convertir en su sello global.

RELACIONADAS

Bajo el cielo estrellado de la mayor metrópoli de Suramérica, que por una noche dejó de lado la clásica lluvia veraniega, el puertorriqueño más famoso del mundo entonó sus grandes éxitos por primera vez en el gigante suramericano.

La oscuridad del estadio colmado de fanáticos se quebró cuando en la pantalla gigante del escenario aparecieron dos jóvenes sentados en los escalones de la fachada de una típica casa brasileña, junto a dos sillas de plástico, símbolo de su último disco “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

“Si decimos las palabras mágicas, Benito viene”, susurró el adolescente en portugués a la muchacha. Acto seguido, ambos rapearon al unísono la introducción de “La Mudanza”, el tema que relata la metamorfosis del artista.

“Un aplauso pa’ mami y papi porque en verdad rompieron”, se escuchó justo antes de que Benito Antonio Martínez Ocasio irrumpiera en el escenario ante una marea humana que incluso antes del horario programado de inicio ya coreaba su nombre con insistencia.

Bad Bunny performs in concert at the Allianz Parque stadium in Sao Paulo, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Andre Penner)
Bad Bunny performs in concert at the Allianz Parque stadium in Sao Paulo, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Andre Penner) (Andre Penner)

“Por fin, Brasil”, exclamó el Conejo Malo, quien en casi diez años de trayectoria no había pisado suelo brasileño.

El multigalardonado artista divirtió y se divirtió: desplegó simpatía, rió a carcajadas y bailó durante las dos horas y media de un recital en el que llamó a bailar con himnos como “DÁKITI” y “Safaera”, además de una sorpresiva versión salsera de “Callaíta”.

Pero también invitó en su lengua natal, y sin recurrir al “portuñol”, a sumergirse completos en su nostalgia latinoamericana, de la que a veces Brasil se siente extranjero por ser un gigante lusófono en una región mayoritariamente hispana.

De hecho, Brasil fue un hueso duro de roer para el ‘Conejo Malo’: mientras en 2025 se coronó como el artista más escuchado del mundo en Spotify, en los listados nacionales de la plataforma no hubo rastros del puertorriqueño en sus puestos de honor.

Sin embargo, el viento parece haber cambiado tras su actuación en el Super Bowl 2026. Las reproducciones de Bad Bunny en Spotify Brasil aumentaron un 426% respecto a la semana anterior al evento deportivo, según datos de la propia plataforma divulgados por Billboard Brasil.

Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019.Luego de ello llegó su álbum con J Balvin, "Oasis" (2019).Según Ripple Analytics, el consumo total en redes sociales del espectáculo de medio tiempo alcanzó cuatro mil millones de visualizaciones en 24 horas, lo que representó un aumento del 137% en comparación con el show del 2025.
1 / 36 | Los logros históricos de Bad Bunny . Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019. - Teresa Canino Rivera

La casita del perreo

A mitad del concierto, el Conejo abrió las puertas de su famosa casita, escenario secundario que replica una vivienda tradicional del campo de Puerto Rico. Allí salió vistiendo el uniforme de la selección brasileña de 1962, con el que el equipo de Pelé conquistó su segunda Copa del Mundo.

Con el ‘10’ cuidando sus espaldas y rodeado de celebridades locales, Bad Bunny interpretó, incluso desde el techo, canciones como “Yo perreo sola” y “Me porto bonito”.

El broche de oro lo puso “DtMF”. En un gesto de intimidad colectiva, le rogó a su audiencia guardar los móviles para “conectar con el presente” y abrazar a sus acompañantes durante los últimos minutos del show.

Fanática agarra por el cuello a Bad Bunny: mira lo que hizo después

Fanática agarra por el cuello a Bad Bunny: mira lo que hizo después

El cantante fue sorprendido mientras interpretaba “Si veo a tu mamá” en Buenos Aires.

A veces, Brasil “olvida que es latino”

Fuera del estadio, las filas para ingresar eran un desfile de camisetas de equipos nacionales de toda la región y muchas otras con estampas exaltando la identidad latina.

“Gracias a Dios nací en Latinoamérica”, rezaba la prenda de una fanática del estado de Bahía, en el noreste brasileño, que mientras corría al portón de ingreso hacía flamear una bandera de Puerto Rico que tenía atada en su cuello.

El Allianz Parque, cuna del Palmeiras, dejó por un rato de ser un estadio de fútbol y se transformó en una “embajada” en la que se oía más español que portugués.

Como el acento de la cubana Rachel Borges, que vive en el estado de Santa Catarina y viajó a la capital paulista para ver a Bad Bunny por primera vez; o como el de Armando Aguilar, que desembolsó unos 2,500 dólares entre entradas, hotel y el vuelo desde su natal Ecuador, sólo para ver a este artista que definió como “revolucionario”.

Los brasileños “a veces olvidamos que somos latinos”, expresó a EFE Thalia Souza de Araujo, que viajó desde Río de Janeiro para asistir a este show.

En su debut en Brasil, Bad Bunny sirvió un menú exquisito, que muchos podrán repetir este sábado y que otros esperan que no pase una década para poder saborearlo otra vez.

El momento en que Bad Bunny ganó y lloró en los Grammy: este fue su mensaje a Puerto Rico

El momento en que Bad Bunny ganó y lloró en los Grammy: este fue su mensaje a Puerto Rico

¡Orgullo boricua! Mira el emotivo discurso de la estrella boricua al alzarse con el premio de Álbum del Año.

Tags
Bad BunnyBrasil
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 21 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: