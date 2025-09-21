Bad Bunny: “Hoy demostramos una vez más que Puerto Rico es otra cosa”

Así explicó el propósito de la “ñapa” de su residencia “No me quiero ir de aquí” en el Choliseo.

Esta noche, desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, escenario donde presentaron 30 funciones de la residencia “No me quiero ir de aquí”, el ícono de la música urbana, Bad Bunny, regresó con “una más” a la que asistieron alrededor de 15,000 espectadores y de igual forma llegó a millones de hogares alrededor del mundo a través de una histórica transmisión por las plataformas Amazon Music, Prime Video y Twitch.

La cita musical, que coincidió con el octavo aniversario del paso del huracán María por la isla, fue “dedicada a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas en el mundo entero”, según se estableció desde las pantallas al inicio de la emisión.

Algunos de los artistas más queridos en la isla tuvieron su momento junto al Conejo Malo, pero sin duda, fue la participación de Marc Anthony, con el tema “Preciosa” la que más emocionó al público.

Desde el concierto inaugural el pasado 11 de julio, El Nuevo Día ha estado presente en la residencia del vegabajeño con distintas iniciativas. Entre ellas, “Al son de aquí”, un espacio establecido en Trocadero Diverplex, frente al Coliseo de Puerto Rico, que ofreció entretenimiento familiar, música, comida y experiencias de marcas durante la serie de presentaciones que consolidaron el vínculo del artista con la isla y marcaron un nuevo hito en la música latina.

PUBLICIDAD

Pasamos revista sobre los detalles más destacados de la velada que inició poco después de las 8:30 p.m.

1 / 11 | "El show de esta noche...es de Puerto Rico": lo que pasó en la función 31 de Bad Bunny . “No me quiero ir de aquí: Una Más” se celebró este sábado, 20 de septiembre, desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. - Pablo Martínez 1 / 11 "El show de esta noche...es de Puerto Rico": lo que pasó en la función 31 de Bad Bunny “No me quiero ir de aquí: Una Más” se celebró este sábado, 20 de septiembre, desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Pablo Martínez Compartir

El mensaje de la valla digital

El impresionante montaje de la residencia incluyó una gran pantalla que simulaba un “billboard” y que antes de iniciar cada “show” leía: “Yo te lo dije”, así como otros datos históricos.

Hoy, los textos fueron sustituidos por un mensaje cargado de gratitud y orgullo patrio.

“El ‘show’ de esta noche no es solo mío, es de ustedes, es de nosotros, es de todos y todas, es de Puerto Rico.

Esta noche haremos brillar una vez más nuestra identidad, cultura y nuestra música.

Hoy celebramos lo que somos, y le mostramos al mundo nuestra energía única, esa que muchos no entienden hasta que la sienten.

La residencia ya se acabó el pasado domingo. Hoy es la celebración de lo que se logró esas 30 noches. Hoy demostramos una vez más que Puerto Rico es otra cosa", leía.

Invitados musicales

Además de la participación de la agrupación Chuwi, para el tema “Weltita”, el “show” contó con RaiNao, para “Perfumito nuevo”. Además, en el techo de la casita, se presentaron Dei V, Jowell y Randy y Ñengo, para un popurrí de temas de reguetón. Ya todos habían estado en funciones anteriores.

La camisa de Ñengo desplegó el número 4,645, alusivo a las muertes atribuidas al huracán María.

También, se unieron en la casita Arcángel y De la Ghetto y Los Pleneros de la Cresta.

Sorpresa de la noche

Uno de los momentos más destacados de la velada fue cuando Marc Anthony se unió a Bad Bunny para cantar el tema “Preciosa”. Los intérpretes además se mostraron admiración mutua sobre el escenario y se dieron abrazos y mensajes de elogios.

PUBLICIDAD