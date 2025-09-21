Opinión
21 de septiembre de 2025
77°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Bad Bunny: “Hoy demostramos una vez más que Puerto Rico es otra cosa”

“No me quiero ir de aquí: una más” fue dedicada a todos los boricuas y contó con la participación especial de Marc Anthony

21 de septiembre de 2025 - 10:43 PM

Así explicó el propósito de la “ñapa” de su residencia “No me quiero ir de aquí” en el Choliseo.

Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Esta noche, desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, escenario donde presentaron 30 funciones de la residencia “No me quiero ir de aquí”, el ícono de la música urbana, Bad Bunny, regresó con “una más” a la que asistieron alrededor de 15,000 espectadores y de igual forma llegó a millones de hogares alrededor del mundo a través de una histórica transmisión por las plataformas Amazon Music, Prime Video y Twitch.

La cita musical, que coincidió con el octavo aniversario del paso del huracán María por la isla, fue “dedicada a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas en el mundo entero”, según se estableció desde las pantallas al inicio de la emisión.

Algunos de los artistas más queridos en la isla tuvieron su momento junto al Conejo Malo, pero sin duda, fue la participación de Marc Anthony, con el tema “Preciosa” la que más emocionó al público.

Desde el concierto inaugural el pasado 11 de julio, El Nuevo Día ha estado presente en la residencia del vegabajeño con distintas iniciativas. Entre ellas, “Al son de aquí”, un espacio establecido en Trocadero Diverplex, frente al Coliseo de Puerto Rico, que ofreció entretenimiento familiar, música, comida y experiencias de marcas durante la serie de presentaciones que consolidaron el vínculo del artista con la isla y marcaron un nuevo hito en la música latina.

Pasamos revista sobre los detalles más destacados de la velada que inició poco después de las 8:30 p.m.

“No me quiero ir de aquí: Una Más” se celebró este sábado, 20 de septiembre, desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Además de los cerca de 15 mil espectadores que vieron el show en vivo, personas de todo el mundo pudieron ser testigos del espectáculo. Tras el concierto de esta noche, el “Conejo Malo” comienza la gira mundial “Debí tirar más fotos”, homónima de su último álbum, que arranca el 21 de noviembre en República Dominicana y concluye en Bélgica el 22 de julio de 2026, con más de dos millones y medio de entradas.
1 / 11 | "El show de esta noche...es de Puerto Rico": lo que pasó en la función 31 de Bad Bunny . “No me quiero ir de aquí: Una Más” se celebró este sábado, 20 de septiembre, desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. - Pablo Martínez

El mensaje de la valla digital

El impresionante montaje de la residencia incluyó una gran pantalla que simulaba un “billboard” y que antes de iniciar cada “show” leía: “Yo te lo dije”, así como otros datos históricos.

Hoy, los textos fueron sustituidos por un mensaje cargado de gratitud y orgullo patrio.

“El ‘show’ de esta noche no es solo mío, es de ustedes, es de nosotros, es de todos y todas, es de Puerto Rico.

Esta noche haremos brillar una vez más nuestra identidad, cultura y nuestra música.

Hoy celebramos lo que somos, y le mostramos al mundo nuestra energía única, esa que muchos no entienden hasta que la sienten.

La residencia ya se acabó el pasado domingo. Hoy es la celebración de lo que se logró esas 30 noches. Hoy demostramos una vez más que Puerto Rico es otra cosa", leía.

Invitados musicales

Además de la participación de la agrupación Chuwi, para el tema “Weltita”, el “show” contó con RaiNao, para “Perfumito nuevo”. Además, en el techo de la casita, se presentaron Dei V, Jowell y Randy y Ñengo, para un popurrí de temas de reguetón. Ya todos habían estado en funciones anteriores.

La camisa de Ñengo desplegó el número 4,645, alusivo a las muertes atribuidas al huracán María.

También, se unieron en la casita Arcángel y De la Ghetto y Los Pleneros de la Cresta.

Sorpresa de la noche

Uno de los momentos más destacados de la velada fue cuando Marc Anthony se unió a Bad Bunny para cantar el tema “Preciosa”. Los intérpretes además se mostraron admiración mutua sobre el escenario y se dieron abrazos y mensajes de elogios.

Con esta función 31, Bad Bunny pone fin a la serie de conciertos desde el Choliseo. Tras el concierto de esta noche, el “Conejo Malo” comienza la gira mundial“Debí tirar más fotos”, homónima de su último álbum, que arranca el 21 de noviembre en República Dominicana y concluye en Bélgica el 22 de julio de 2026, con más de dos millones y medio de entradas.

Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
