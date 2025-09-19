El legado de Jacobo Morales y su conexión con el fenómeno de Bad Bunny
Este cruce generacional demuestra que el arte no conoce fronteras de tiempo, escribe Juan Rivera Gómez
19 de septiembre de 2025 - 4:25 PM
Jacobo Morales es, sin duda, uno de los grandes pilares de la cultura puertorriqueña. Cineasta, actor, poeta, animador y, sobre todo, narrador de nuestra identidad, ha sabido reflejar a Puerto Rico en todas sus facetas, sus luchas, sus sueños, sus contradicciones y su belleza. Durante décadas, Morales ha sido un referente de excelencia artística, tanto en el cine como en el teatro y la televisión. Su obra ha trascendido generaciones, pero quizás nunca imaginó que, en pleno siglo XXI, su legado sería redescubierto por una de las fuerzas culturales más influyentes de la juventud y el mundo, Bad Bunny.
