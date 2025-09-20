Opinión
20 de septiembre de 2025
77°lluvia ligera
Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Jorge Ambert
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El boricuismo se lleva en el corazón

No se trata de rescatar la pava ni el bohío, sino de afirmar valores, ingenio y compromiso para que Puerto Rico sea mejor cada día, dice el sacerdote Jorge Ambert

20 de septiembre de 2025 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Boricua no puede ser portar pavas para protegerse del sol. La llevaban nuestros humildes jornaleros de la caña, como mi padre. La usaban porque era lo más a la mano, o lo más barato: hojas de palma entrelazadas para proteger la cabeza, escribe el sacerdote Jorge Ambert. ( Eric Rojas (Suministrada))

Los que deseamos vivir un hondo compromiso con la salud total de esta isla, en que nacimos y donde queremos comprometernos, buscando su bien en todos los niveles, nos alegramos y le perdonamos a Bad Bunny sus “pecados” y malos ejemplos por su boricuismo. Pues yo no encuentro en su creación ni música ni lírica inspirada. Agradablemente, sin embargo, nos ha sorprendido su defensa y su lema de que “no me voy de aquí, y no quiero lo que a otros (Hawái) les pasó en deterioro de su aportación a los pueblos de Oceanía”. Pero la alegría se nos desinfla al escuchar lo que hay que rescatar.

ACERCA DEL AUTOR
Jorge Ambert

Jorge Ambert

El autor es sacerdote católico
