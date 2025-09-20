Los que deseamos vivir un hondo compromiso con la salud total de esta isla, en que nacimos y donde queremos comprometernos, buscando su bien en todos los niveles, nos alegramos y le perdonamos a Bad Bunny sus “pecados” y malos ejemplos por su boricuismo. Pues yo no encuentro en su creación ni música ni lírica inspirada. Agradablemente, sin embargo, nos ha sorprendido su defensa y su lema de que “no me voy de aquí, y no quiero lo que a otros (Hawái) les pasó en deterioro de su aportación a los pueblos de Oceanía”. Pero la alegría se nos desinfla al escuchar lo que hay que rescatar.