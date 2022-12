La estrella internacional Bad Bunny, quien este fin de semana culminó la gira más exitosa de un artista boricua en la historia con sus conciertos en México, hoy, suma otro reconocimiento a su galardona carrera al recibir tres sortijas de parte de la plataforma Spotify por ser el artista más escuchado en tres años consecutivos.

Tal y como se hace en muchas disciplinas deportivas la sortija simboliza la victoria y el hecho de hacer historia, en este caso en la industria musical. Las tres sortijas tienen diferentes diseños alusivos a los distintos símbolos y logos que Benito Antonio Martínez Ocasio ha utilizado desde el 2020 hasta el presente en relación a sus álbumes, sus diferentes giras y su mercancía de promoción.

La sortija del 2020 lleva el famoso ojo que plasmó en el disco “X 100pre”, la pieza del 2021 muestra el camión del disco y la gira “El último tour del mundo” y la joya del 2022 exhibe el popular corazón de “Un verano sin ti”.

El artista de música urbana este año superó a todos en Spotify. El artista puertorriqueño fue seguido por cantantes como Taylor Swift, Drake, The Weeknd y BTS.

Entre las canciones mas escuchadas durante el 2022, el puertorriqueño también estuvo entre los primeros cinco, en una lista que fue dominada por Harry Styles y su éxito “As It Was”. Por su parte, el tema “Heat Waves”, de la banda británica de indie rock Glass Animals fue la segunda canción más escuchada de 2022, mientras que la colaboración del artista australiano The Kid LAROI con Justin Bieber en “STAY” fue la tercera canción más reproducida del año. El cuarto y quinto lugar fue para las canciones de Bad Bunny “Me porto bonito” junto con Chencho Corleone, y “Tití me preguntó” de Bad Bunny ocupan el cuarto y quinto lugar, respectivamente.