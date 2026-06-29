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Bad Bunny sorprende en Londres con Gorillaz y revive “Tormenta”

El Conejo Malo concluyó la noche del domingo sus conciertos en Londres

29 de junio de 2026 - 10:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny en la casita. (Artist)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

El artista Bad Bunny finalizó esta noche sus presentaciones en el Tottenham Hotspur Stadium, en Londres, como parte de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, con un junte que seguramente su fanaticada no esperaba, pero que agradeció enormemente.

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El puertorriqueño interpretó junto a Gorillaz el tema exclusivo de la noche “Tormenta”, una colaboración del 2023 con la agrupación liderada por Damon Albarn y que formó parte del álbum “Cracker Island”.

De igual manera, unió su voz con un verso en español en el tema “Clint Eastwood”, otro momento que emocionó a todos los presentes.

Por otra parte, celebridades como la actriz mexicana Salma Hayek junto a su hija Valentina, y Romeo Beckham, -uno de los hijos de David y Victoria Beckham- se encontraban entre los asistentes de la última función del Conejo Malo en Londres.

La voz de “EoO” continuará el 1 de julio en Marsella, Francia, en el Orange Vélodrome; el 4 y 5 de julio en París, en La Défense Arena; y el 10 y 11 de julio en Estocolmo, Suecia, en la Strawberry Arena.

El recorrido europeo cerrará con presentaciones el 14 de julio en Varsovia, Polonia; el 17 y 18 de julio en Milán, Italia; y el 22 de julio en Bruselas, Bélgica.

Luego, podría culminar su gira en agosto en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, según ha trascendido.

Myke Towers (30 de mayo) El primer invitado de la residencia madrileña fue Myke Towers, quien interpretó junto a Bad Bunny la canción exclusiva “Adivino” y aprovechó para cantar éxitos como “LALA”, “La Playa” y “Diosa”, desatando la euforia del público desde la noche inaugural.Luar la L (31 de mayo) La segunda fecha tuvo como protagonista a Luar la L, quien subió al escenario para interpretar “TELÉFONO NUEVO” junto al Conejo Malo y presentó además temas como “Caile”, “Side Bitch” y “No Te Quieren Conmigo”.Quevedo (15 de junio). El cantante español dijo presente en la última función del boricua en Madrid e interpretó los temas “Columbia”, “Moscow Mule” y “Bzrap Music Sessions, Vol. 42”.
1 / 9 | Todos boricuas: los artistas invitados que han sorprendido junto a Bad Bunny en Madrid. Myke Towers (30 de mayo) El primer invitado de la residencia madrileña fue Myke Towers, quien interpretó junto a Bad Bunny la canción exclusiva “Adivino” y aprovechó para cantar éxitos como “LALA”, “La Playa” y “Diosa”, desatando la euforia del público desde la noche inaugural. - Suministrada
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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