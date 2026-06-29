Bad Bunny sorprende en Londres con Gorillaz y revive “Tormenta”
El Conejo Malo concluyó la noche del domingo sus conciertos en Londres
29 de junio de 2026 - 10:04 PM
29 de junio de 2026 - 10:04 PM
El artista Bad Bunny finalizó esta noche sus presentaciones en el Tottenham Hotspur Stadium, en Londres, como parte de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, con un junte que seguramente su fanaticada no esperaba, pero que agradeció enormemente.
Bad Bunny interpreta Tormenta junto a Gorillaz en Londres. pic.twitter.com/Z1LAgozpo5— Bad Bunny HQ (@BBPRTV) June 28, 2026
El puertorriqueño interpretó junto a Gorillaz el tema exclusivo de la noche “Tormenta”, una colaboración del 2023 con la agrupación liderada por Damon Albarn y que formó parte del álbum “Cracker Island”.
De igual manera, unió su voz con un verso en español en el tema “Clint Eastwood”, otro momento que emocionó a todos los presentes.
Clint Eastwood (Remix) | Full— Bad Bunny HQ (@BBPRTV) June 28, 2026
Gorillaz X Bad Bunny pic.twitter.com/Afbw1ipsIv
Por otra parte, celebridades como la actriz mexicana Salma Hayek junto a su hija Valentina, y Romeo Beckham, -uno de los hijos de David y Victoria Beckham- se encontraban entre los asistentes de la última función del Conejo Malo en Londres.
La voz de “EoO” continuará el 1 de julio en Marsella, Francia, en el Orange Vélodrome; el 4 y 5 de julio en París, en La Défense Arena; y el 10 y 11 de julio en Estocolmo, Suecia, en la Strawberry Arena.
El recorrido europeo cerrará con presentaciones el 14 de julio en Varsovia, Polonia; el 17 y 18 de julio en Milán, Italia; y el 22 de julio en Bruselas, Bélgica.
Luego, podría culminar su gira en agosto en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, según ha trascendido.
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