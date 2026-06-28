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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bad Bunny se presenta en Londres y grandes estrellas van a su concierto

El artista puertorriqueño también mostró su apoyo a Venezuela durante su espectáculo

28 de junio de 2026 - 12:15 PM

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El cantante expresó que le comueven ver en sus presentaciones algunas banderas de diversos países por el sacrificio que muchas de ellas significan. (Kiko Huesca)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

En la más reciente función de la gira “Debí Tirar Más Fotos”, el artista Bad Bunny, celebrada el pasado sábado en Londres tuvo un emotivo momento cuando detuvo su presentación para dirigirse al público en solidaridad con todos los venezolanos, a raíz de los dos terremotos registrados el pasado miércoles 24 de julio, que sacudieron a Venezuela.

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“Cuando una persona sale de su país a otro, automáticamente uno se convierte en turista. Cuando uno va explorando, si decides quedarte en ese país, pasas de ser turista a ser un emigrante, ¿verdad? Pero no importa el tiempo suficiente que pases en ese lugar, no importa si lo conviertes en tu hogar, tu casa siempre será tu tierra. Tu casa siempre será tu patria. Tu patria será siempre ese lugar en el que se quedó gran parte de tu corazón y tu alma. Somos muchos los latinos alrededor del mundo y a cada lugar que voy en el mundo entero, ver las banderas me llenan de mucho orgullo y también me comueven porque sé el sacrificio que muchas de ellas significan", compartió el cantante puertorriqueño de fama mundial.

“No importa al lugar que vaya, son muchas las banderas las que veo, pero siempre hay una que veo a menudo y es la de Venezuela. Y hoy más que nuca, a nuestros hermanos y hermanas de Venezuela, todos los latinos alrededor del mundo estamos en sintonía y solidarios con ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo, mucha fuerza. Ustedes son un país muy valiente, fuerte y sé que podrán sobrepasar esto. De parte de un turista en Londres, con el alma en Puerto Rico y el corazón hoy con ustedes, en Venezuela", concluyó para continuar con el tema ”TURiSTA" como parte el repertorio.

En el masivo concierto celebrado en el Tottenham Hotspur Stadium, el tenista Novak Jokovich sorprendió a los presentes al ser escogido para decir el icónico: “Acho PR es Otra Cosa”.

Asimismo, una de las estrellas que estuvieron presente fue la cantante británica Adele, mientras que en “La Casita” se pudieron ver otras celebridades, entre ellas Joe Jonas junto a su novia, la puertorriqueña Tatiana Gabriela Mercado.

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Bad Bunny
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Shakira Vargas Rodríguez
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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