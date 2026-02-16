Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Beyoncé comparte misterioso mensaje con la bandera de Puerto Rico

¿Regresa a la isla para un concierto? Fanáticos lanzan especulaciones tras la publicación de la cantante

16 de febrero de 2026 - 10:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta foto de archivo, Beyoncé recibe el Premio Innovator en los Premios iHeartRadio Music el lunes 1 de abril de 2024, en el Teatro Dolby Theatre en Los Angeles. (Chris Pizzello)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Durante las pasadas horas, la cantante Beyoncé ha causado revuelo entre sus fanáticos de Puerto Rico al publicar una serie de fotografías en las redes sociales.

Y es que, a una semana de la histórica presentación del exponente de fama mundial Bad Bunny, como el artista principal del mediotiempo del Super Bowl LX, la cantante estadounidense incluyó varias fotografías acerca de su estilo y moda, pero en las que también mostró varios objetos peculiares.

En algunas de las imágenes la estrella musical captó la bandera de Puerto Rico, así como la bandera estadounidense, además de una bola de futból, un frasco de Cé Lumière, una de sus fragancias, mientras come una hamburguesa o se fuma un tabaco.

De inmediato, muchos de sus seguidores boricuas comentaron con júblio ante la posibilidad de que visite nuevamente a Puerto Rico para ofrecer un concierto. Otros cuestionan si se trata de un guiño a un nuevo tema o video musical.

La también actriz y empresaria en 2013 visitó la isla, donde ofreció un concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot como parte del “Mrs. Carter Show World Tour”.

No sería la primera vez que Beyoncé incorpora símbolos que celebran identidades y comunidades dentro de su propuesta artística. A lo largo de su carrera ha utilizado su plataforma para exaltar raíces, diversidad y orgullo cultural, convirtiendo cada detalle visual en una posible declaración.

Desde 2019 el esposo de Beyoncé, Jay-Z y su compañía Roc Nation, tienen una alianza con la NFL para producir y asesorar el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, uno de los eventos musicales televisados más vistos del planeta. Esto significa que él no solo elige a los artistas principales del descanso — como este año que fue Bad Bunny — sino que también supervisa todo el concepto, producción y estrategia del show, en colaboración con la liga y Apple Music.

De hecho, según la revista People, fue Jay-Z quien personalmente llamó a Bad Bunny para confirmarle que sería el cabeza de cartel del medio tiempo en 2026, lo cual subraya su rol decisivo en la elección de los cantantes.

