Beyoncé gana su primer Emmy por el espectáculo de medio tiempo ‘Beyoncé Bowl’

Los Ángeles — Beyoncé tiene un Emmy que añadir a sus 35 Grammys.

Beyoncé Knowles-Carter, su nombre legal, figuraba como una de las seis personas de un equipo que ganó el premio al mejor vestuario para un programa de variedades, no ficción o reality por “Beyoncé Bowl”, su espectáculo de medio tiempo con temática del oeste en el partido de navidad de la nfl de Netflix entre los Baltimore Ravens y los Houston Texans.

El espectáculo en su ciudad natal de Houston trajo el debut en vivo de canciones de su álbum “Cowboy Carter”. El especial Emmy es el primero de Beyoncé. Ha sido nominada a otros 10 sin obtener la victoria. Y la lleva a la mitad de un EGOT con sus 35 Grammys. Aún necesita un Tony y un Oscar para completar el cuarteto.

El premio fue uno de los pocos llamados Emmys con jurado anunciados el martes que se determinan fuera del proceso de votación regular y son entregados por comités, sin nominados oficiales. Por lo general, son muy técnicos — varios involucran elementos individuales del proceso de animación — y rara vez se entregan a nombres famosos. Se anuncian con anticipación y se entregan en la ceremonia de los premios Creative Arts Emmy el próximo mes.