Nueva York — Beyoncé y Taylor Swift hicieron historia en los Grammy el domingo, cuando los cuatro premios principales fueron todos para artistas femeninas.

Swift pasó a ser la primera mujer en ganar el premio al álbum del año en tres ocasiones y Beyonce, con su 28va victoria, se convirtió en la artista femenina más galardonada en la historia de los Grammy. Está empatada con el productor Quincy Jones con el segundo mayor número de gramófonos.

H.E.R. ganó canción del año y Billie Eilish grabación del año, aunque le dijo a la audiencia que la ganadora del honor al mejor nuevo artista Megan Thee Stallion se lo merecía.

Aunque mujeres han ganado antes premios en las cuatro categorías principales – incluyendo la barrida de Eilish del año pasado – fue la primera vez que cuatro mujeres solistas por separado ganan estos honores.

“Sólo queremos agradecerles a los fans”, dijo Swift al recibir el máximo honor de la noche por “folklore”, tras haberlo ganado por sus discos previos “Fearless” y “1989”.

Beyoncé llegó a la ceremonia con 24 premios y recibió otros cuatro, incluyendo mejor interpretación de R&B por “Black Parade”, mejor video musical por “Brown Skin Girl” así como mejor interpretación de rap y mejor canción de rap por “Savage”, con Megan Thee Stallion.

✉ Email Anderson .Paak, izquierda, y Bruno Mars cantan "Leave The Door Open" en la ceremonia de los premios Grammy. (CBS/Academia de la Grabación vía AP)

Bruno Mars durante su interprentación de "Leave The Door Open". (CBS/Recording Academy via AP)

Brittany Howard y Chris Martin actúan durante un "In Memoriam" en la 63 entrega de los Grammy. (AP Photo/Chris Pizzello) (Chris Pizzello)

Brandi Carlile también cantó durante el "In Memoriam". (AP Photo/Chris Pizzello) (Chris Pizzello)

Dua Lipa cantó "Levitating" y "Don't start now" en la ceremonia de los premios Grammy. (CBS/Academia de la Grabación vía AP)

DaBaby interpretó "Rock star". (CBS/Academia de la Grabación vía AP)

El presentador Trevor Noah, junto a Eric Burton y Adrian Quesada de Black Pumas. (AP Photo/Chris Pizzello) (Chris Pizzello)

Harry Styles cantó su éxito "Watermelon sugar". (CBS/Recording Academy via AP)

Taylor Swift interpretó un medley en la ceremonia de los premios Grammy. (CBS/Academia de la Grabación vía AP)

Jhay Cortez y Bad Bunny durante su presentación de "Dakiti". (AP Photo/Chris Pizzello) (Chris Pizzello)

Finneas y su hermana Billie Eilish cantaron "Everything I Wanted". (CBS/Recording Academy via AP)

Para cumplir con las medidas de prevención por la pandemia, los artistas disfrutaron la ceremonia desde una terraza en las afueras del Los Ángeles Convention Center. (AP Photo/Chris Pizzello) (Chris Pizzello) Facebook

“Como una artista creo es mi trabajo, y trabajo de todos nosotros, reflejar los tiempos y han sido tiempos difíciles”, dijo Beyoncé en el escenario tras ganar mejor interpretación de R&B por “Black Parade”, que lanzó en el Juneteenth.

Explicó que creó la canción para homenajear a los hermosos reyes y reinas negras” en el mundo. Y agregó: “He trabajado toda mi vida... Esta es una noche tan mágica”.

Pero Beyoncé no fue la única en su familia que hizo historia. Jay-Z compartió con ella el premio a la canción de rap como coautor de “Savage”, y su hija de 9 años Blue Ivy Carter — quien ganó con su madre mejor video musical — pasó a ser la segunda persona más joven en ganar un Grammy. Leah Peasall tenía 8 años cuando The Peasall Sisters ganaron álbum del año en 2002 por su participación en la banda sonora de “O Brother, Where Art Thou?”.

Megan Thee Stallion, quien ganó tres honores, también hizo historia como la primera mujer en ganar mejor canción de rap. También es la quinta rapera en ganar mejor artista nuevo, independientemente del género.

Beyoncé era la más nominada de la noche con nueve candidaturas. No actuó en la ceremonia, pero Swift sí lo hizo.

Swift cantó “cardigan” y “august” de “folklore”, así como “willow” de “evermore”, y estuvo acompañada por los colaboradores que la ayudaron a hacer los dos álbumes, Jack Antonoff y Aaron Dessner, con quienes compartió el premio al álbum del año.

Silk Sonic, mejor conocidos como Bruno Mars y Anderson Paak, también se presentaron en los Grammy, trayendo una vibra retro de R&B con su suave sencillo “Leave the Door Open”. Dua Lipa demostró su estatus de estrella pop con una interpretación de sus éxitos “Don’t Start Now” y “Levitating”, en éste último acompañada por DaBaby, quien también interpretó su rap con guitarra “Rockstar”, cambiándola para una interpretación excepcional en vivo con el cantante de R&B Anthony Hamilton, un violinista y coristas.

Bad Bunny, ganador del Grammy al mejor álbum pop o urbano latino por “YHLQMDLG”; HAIM, Black Pumas, Billie Eilish y Harry Styles, quien ganó mejor interpretación pop solista por “Watermelon Sugar”, también actuaron en la ceremonia.

“A todos los que hicieron esta grabación comigo, muchas gracias”, dijo Styles, el primer miembro de One Direction en ganar un Grammy.

El anfitrión Trevor Noah comenzó la gala con chistes sobre la pandemia y lo que fue el 2020. La ceremonia se transmitió en vivo desde Los Angeles, con los invitados usando cubrebocas y manteniendo la distancia, en pequeñas mesas redondas. Algunas actuaciones fueron en vivo y otras pregrabadas.

La cantante de R&B H.E.R. obtuvo dos honores, incluyendo canción del año por su álbum de protesta “I Can’t Breathe”, una de las raras canciones de R&B que ganan uno de los honores principales. Otro tema sobre la experiencia negra – “Lockdown” de Anderson Paak – también ganó un Grammy: mejor interpretación de rap melódico.

También ganaron dos premios Fiona Apple, Kaytranada y los difuntos John Prine y Chick Corea.