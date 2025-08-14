Billy Ray Cyrus, padre de Miley Cyrus, quiere visitar la casita de Bad Bunny: “Te veo en Puerto Rico”
El músico le preguntó directamente a la estrella boricua cuándo podría asistir a su residencia
14 de agosto de 2025 - 11:20 AM
El músico y padre de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, le expresó a Bad Bunny su deseo de asistir a la residencia musical “Yo no me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
El reconocido músico se autoinvitó al concierto luego de trabajar con la exponente puertorriqueña Chesca. Precisamente por la referencia de la cantante urbana, el músico está interesado en venir a la isla y conocer la cultura puertorriqueña.
“Hey Benito, soy yo Billy Ray Cyrus. Estoy aquí con Chesca en Londres. Rompiendo y creando música y ella me está hablando de ti, hablando de las cosas y de la casita tuya. Tú déjame saber cuándo podré ir a Puerto Rico. Estaré allí y celebraremos la vida, el amor y la alegría con todos tus fans. Te veo en Puerto Rico", dijo el padre de Miley Cirus.
Entre los famosos y celebridades extranjeras que han estado en la casita rosada de Bad Bunny, donde se realiza el “party” de marquesina, figuran la actriz Penélope Cruz y los actores Javier Bardem, Austin Butler, Anthony Ramos y Luis Guzmán; el jugador de la NBA, LeBron James; el luchador Damian Priest; los futbolistas internacionales Kylian Mbappé y Achraf Hakimi; el piloto de Fórmula 1, Esteban Gutiérrez y los cantantes Quevedo y Sech, entre otros.
