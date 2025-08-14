Opinión
Feriados
14 de agosto de 2025
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Billy Ray Cyrus, padre de Miley Cyrus, quiere visitar la casita de Bad Bunny: “Te veo en Puerto Rico”

El músico le preguntó directamente a la estrella boricua cuándo podría asistir a su residencia

14 de agosto de 2025 - 11:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Myley Cyrus junto a su papá Billy Ray. (Archivo)
Miley Cyrus junto a su papá Billy Ray. (Archivo)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El músico y padre de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, le expresó a Bad Bunny su deseo de asistir a la residencia musical “Yo no me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.



El reconocido músico se autoinvitó al concierto luego de trabajar con la exponente puertorriqueña Chesca. Precisamente por la referencia de la cantante urbana, el músico está interesado en venir a la isla y conocer la cultura puertorriqueña.

“Hey Benito, soy yo Billy Ray Cyrus. Estoy aquí con Chesca en Londres. Rompiendo y creando música y ella me está hablando de ti, hablando de las cosas y de la casita tuya. Tú déjame saber cuándo podré ir a Puerto Rico. Estaré allí y celebraremos la vida, el amor y la alegría con todos tus fans. Te veo en Puerto Rico", dijo el padre de Miley Cirus.

Entre los famosos y celebridades extranjeras que han estado en la casita rosada de Bad Bunny, donde se realiza el “party” de marquesina, figuran la actriz Penélope Cruz y los actores Javier Bardem, Austin Butler, Anthony Ramos y Luis Guzmán; el jugador de la NBA, LeBron James; el luchador Damian Priest; los futbolistas internacionales Kylian Mbappé y Achraf Hakimi; el piloto de Fórmula 1, Esteban Gutiérrez y los cantantes Quevedo y Sech, entre otros.

Tags
Bad BunnyMiley Cyrus
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Entretenimiento
