Billy Ray Cyrus, padre de Miley Cyrus, quiere visitar la casita de Bad Bunny: “Te veo en Puerto Rico”

El músico y padre de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, le expresó a Bad Bunny su deseo de asistir a la residencia musical “Yo no me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El reconocido músico se autoinvitó al concierto luego de trabajar con la exponente puertorriqueña Chesca. Precisamente por la referencia de la cantante urbana, el músico está interesado en venir a la isla y conocer la cultura puertorriqueña.

“Hey Benito, soy yo Billy Ray Cyrus. Estoy aquí con Chesca en Londres. Rompiendo y creando música y ella me está hablando de ti, hablando de las cosas y de la casita tuya. Tú déjame saber cuándo podré ir a Puerto Rico. Estaré allí y celebraremos la vida, el amor y la alegría con todos tus fans. Te veo en Puerto Rico", dijo el padre de Miley Cirus.