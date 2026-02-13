Conoce a la boricua que conquistó a los jueces de “American Idol”

Tras mudarse a California para perseguir su sueño, la joven puertorriqueña Roelle, de 25 años, conquistó a los jueces de “American Idol” con una audición cargada de emoción que culminó en un inesperado reencuentro con su madre.

La audición, que ya acumula más de 48,000 “me gusta” en Facebook, formó parte de la temporada número 24 del programa, que cuenta con Carrie Underwood, Luke Bryan y Lionel Richie como jueces.

Roelle contó que desde niña ha sentido una profunda conexión con la música y que, tras intentar distintos caminos para abrirse paso en la industria en Puerto Rico, decidió mudarse a California para continuar persiguiendo su meta artística.

“He amado la música desde que era una niña. En Puerto Rico intenté todas las rutas posibles para involucrarme en la música, pero sentía que nunca terminaba de encajar en esa industria. No quería rendirme con mi sueño”, expresó.

“Lo más difícil ha sido dejar a mi familia atrás. Llevo seis meses sin ver a mi mamá”, dijo.

Ese detalle no pasó desapercibido, pues en ese instante Underwood leyó una carta enviada por la madre de la concursante.

“Dios te bendiga. Quiero que sepas que siempre estaré aquí para apoyarte. Recuerda lo que siempre te he dicho desde pequeña: los sueños sí se hacen realidad. No dejes que nada ni nadie te detenga. Estoy contigo en espíritu. Te amo con todo mi corazón”, decía el mensaje.

Con esas palabras de aliento, Roelle interpretó la canción “Maybe”, de Sienna Spiro, mientras lucía un collar con la silueta de Puerto Rico rellena con la bandera monoestrellada.

Lo que la joven desconocía era que, justo cuando la música comenzó a sonar, su madre salió de su escondite para escucharla desde la distancia, visiblemente emocionada.

Al finalizar la interpretación, los jueces elogiaron su desempeño.

“Eso estuvo realmente muy bien. Me quedé sin palabras porque no sabía qué esperar. Tu tono y tu rango transmiten mucha emoción; es increíble”, expresó Underwood.

“Cuando abriste la boca fue como escuchar a un ruiseñor. Me encantó cómo navegaste una canción muy difícil y la hiciste tuya”, añadió Richie.

“Hemos escuchado esa canción varias veces, y esta fue la primera vez que alguien me dio la experiencia correcta con ella”, comentó Bryan.

No obstante, antes de pronunciar su decisión, revelaron la gran sorpresa. En ese momento, su madre apareció y ambas se fundieron en un emotivo abrazo frente a los jueces.

Mientras Roelle aún intentaba asimilar el momento, los tres jueces anunciaron entre aplausos que había obtenido el boleto dorado a Hollywood, asegurando su pase a la próxima etapa de la competencia.