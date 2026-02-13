Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Humbe debutará en Puerto Rico en noviembre

La venta de boletos inicia este viernes a partir de las 10:00 a.m.

13 de febrero de 2026 - 8:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Humbe debutará en Puerto Rico en noviembre. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantante y compositor Humbe llegará por primera vez a suelo boricua para ofrecer un esperado concierto el próximo 7 de noviembre en el Coca-Cola Music Hall, como parte del marco de su gira internacional "Dueño del Cielo Tour".

Tras el éxito de venta de boletos en taquilla, el cantante de “Fantasmas” llevará a su manada este nuevo espectáculo en todo el mundo.

La gira inició el pasado sábado 7 de febrero de 2026 en la ciudad de Monterrey, México, en donde brindó una de las experiencias visuales y sonoras más ambiciosas de su carrera a todos sus fans en la icónica Arena Monterrey, marcando el inicio de un viaje que llevará su música a rincones inexplorados.

La venta de boletos para el show en Puerto Rico comienza hoy viernes a las 10:00 a.m. a través de Ticketera. El evento será presentado bajo la producción de Move Concerts y Noah Assad Presents.

“Dueño del Cielo Tour” toma su nombre del más reciente y ambicioso proyecto discográfico de “HUMBE: DUEÑO DEL CIELO”, un álbum doble de 22 canciones, grabado en Islandia, que se concibe como una obra profundamente cinematográfica. A lo largo del disco, el artista construye un viaje emocional que transita por paisajes sonoros etéreos, atmósferas introspectivas y finales intensos y vulnerables, reflejando un proceso de reinvención personal y artística sin precedentes en su carrera.

En su debut en Puerto Rico, el artista presentará en una sola noche su nuevo álbum junto a un repertorio de grandes éxitos, prometiendo un espectáculo donde la emoción será protagonista y la voz funcionará como el eje central de una experiencia íntima, poderosa y transformadora.

Concierto
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
