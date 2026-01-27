Con nueva fecha el concierto “Benito Filarmónico: un tributo a Bad Bunny”

Según se informó, los boletos comprados para la fecha original del domingo, 8 de febrero, serán válidos para la nueva función pautada para el viernes, 20 de febrero, a las 8:00 p. m. Asimismo, las personas que deseen la devolución del dinero podrán solicitarla a la compañía donde realizaron su compra.

La producción musical, concebida como un tributo artístico, celebra la versatilidad de su repertorio desde la majestuosidad de una orquesta filarmónica y reafirma el compromiso de esta institución con el desarrollo cultural moderno del país.

“Benito Filarmónico: Un tributo a Bad Bunny” es una producción de la Fundación Arturo Somohano y Rafo Muñiz para Prolat Entertainment.

