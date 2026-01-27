Con nueva fecha el concierto “Benito Filarmónico: un tributo a Bad Bunny”
El espectáculo tenía previsto presentarse el próximo domingo, 8 de febrero en el Centro de Bellas Artes de Santurce
27 de enero de 2026 - 3:41 PM
La Orquesta Filarmónica de Puerto Rico y la Fundación Arturo Somohano anunciaron un cambio en la fecha del concierto “Benito Filarmónico: Un tributo a Bad Bunny”, el cual ahora se celebrará el viernes, 20 de febrero, en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce.
Según se informó, los boletos comprados para la fecha original del domingo, 8 de febrero, serán válidos para la nueva función pautada para el viernes, 20 de febrero, a las 8:00 p. m. Asimismo, las personas que deseen la devolución del dinero podrán solicitarla a la compañía donde realizaron su compra.
La producción musical, concebida como un tributo artístico, celebra la versatilidad de su repertorio desde la majestuosidad de una orquesta filarmónica y reafirma el compromiso de esta institución con el desarrollo cultural moderno del país.
“Benito Filarmónico: Un tributo a Bad Bunny” es una producción de la Fundación Arturo Somohano y Rafo Muñiz para Prolat Entertainment.
Los boletos están disponibles a través de Ticketera, Ticket Center y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.
