Lissette Álvarez presentará un concierto el Día de San Valentín: “Vamos a pasarla muy rico”

Si hubiera que describir la discografía de Lissette Álvarez, podría decirse que supone un recorrido exhaustivo por las etapas del corazón humano. Desde la nostalgia de “Debut y despedida” hasta la fuerza de “No soy una señora”, sus letras exploran un amor que no teme mostrarse herido, pero que siempre encuentra la dignidad en la resolución del conflicto emocional.

El próximo 14 de febrero, la cubarriqueña se presentará en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce para rendir tributo a “la sal de la vida” con el concierto “Enamorada”. Según la artista, el amor y la amistad deben festejarse todos los días. Este 2026, sin embargo, había que aprovechar que la fecha “indicada y celebrada” cae sábado.

“El ‘show’ va a ser uno para el que estoy escogiendo canciones muy especiales que se presten mucho para la ocasión. Algunas que hace mucho no canto y que la gente que me conoce y conoce mi música les va a gustar escuchar”, adelantó la intérprete sobre el espectáculo cuyos boletos están a la venta en Ticket Center Puerto Rico y en la boletería del CBA.

PUBLICIDAD

Durante la velada, quien actualmente residen en Miami no estará sola. Sin embargo, decidió mantener la identidad del artista invitado bajo el anonimato.

“Tengo una persona invitada, pero no quiero decir la sorpresa”, dijo con picardía. “Vamos a pasarla muy rico”, aseguró.

Lissette está casada con el cantautor ganador del Grammy, Willy Chirino. El fruto de su matrimonio son sus tres hijos: Nicole, Alana y Gianfranco.

Con una vida familiar estable y el apoyo de su público fiel, la exaltada al Salón de la Fama de la Música de Puerto Rico en el 2024 no puede sentirse de otra manera más que “Enamorada”.

“Yo siempre vivo enamorada. Si no, uno se pone muy triste y apático. El amor te hace revivir, te da energía, te pone el corazón contento”, describió.

Con una discografía que sobrepasa las 50 producciones, la música de Lissette es un puente entre culturas. Reconocida por su maestría al adaptar grandes éxitos del inglés, francés e italiano al español —como su icónica versión de “Eclipse total del amor”— sus temas trascienden la simple interpretación para convertirse en una obra autoral que ha marcado a varias generaciones de oyentes.

Entre tantos éxitos hay unos considerados imperdibles para el repertorio del “show” del 14 de febrero. La multifacética compartió algunos de ellos con este diario: “Falsedad”, “Martes, 2 de la tarde” y “Copacabana”.

La cantante está Puerto Rico esta semana para ultimar los detalles del espectáculo. Esta cita, sostuvo, es con el público más importante de su carrera.

PUBLICIDAD

“Puerto Rico es mi casa. Son muchos años. Yo tengo un apartamento en Isla Verde. Así que tengo la oportunidad de ir y quedarme ahí con una vista del mar maravillosa”, detalló.

Además de su espacio tropical, lo que más disfruta cuando visita la isla es el calor de la gente. “Los puertorriqueños son muy especiales, muy cariñosos, muy gentiles y muy bonachones”, aseguró.

Lissette nació en Lima, Perú, de forma accidental durante una gira de sus padres, los famosos cantantes cubanos Olga Chorens y Tony Álvarez. Aunque es cubana de raíz, se define como “cubarriqueña” por su profundo vínculo con Puerto Rico, donde se convirtió en un ícono de la “Nueva Ola”.

La cantante es reconocida por éxitos como “Fuego”, “Máquina” y “Poema 20”. Su historia como artista, que continúa activa, ha sido celebrada en múltiples ocasiones por su longevidad y vitalidad en la industria.