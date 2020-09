View this post on Instagram

Daddy Yankee y Sir Lucian Grainge Cierran El Contrato Millonario Más Grande De La Industria De La Música Latina ‘Don Don,’ junto a Anuel AA y Kendo Kaponi, se lanzará ‪el Viernes 9/11‬ UMG Global, Ingrooves y Republic Records se unen a un acuerdo sin precendentes en la industria de la música LOS ÁNGELES, 10 de septiembre , 2020 — El Cartel Records anunció hoy que Daddy Yankee cerró hoy un contrato multi-millonario con Universal Music Group (UMG), el líder mundial en entretenimiento musical , liderado por Sir Lucian Grainge , convirtiéndose así en el más caro de la música Latina. El acuerdo discográfico se llevó a cabo durante la pandemia, y el líder mundial de la música selló esta alianza de manera virtual junto a Grainge y todo su equipo. Daddy Yankee comentaba, “He trabajado duro en construir una carrera que trasciende culturas, fronteras e idiomas, y he creado modelos de negocio que han ayudado a traer nuestra música al mundo. Al comprometerse con un artista de la historia de la música Latina, Universal Music Group y Sir Lucian son colaboradores que valoran mi legado, mi música y mis contribuciones. El nuevo single es solo el principio de nuevos proyectos que tenemos planeados y tengo muchas ganas de empezarlos”. Sir Lucian Grainge, Presidente & CEO de Universal Music Group, dijo, “Daddy Yankee es un artista icónico y un emprendedor cuya creatividad extraordinaria influye en la cultura a escala global. Estamos encantados de darle la bienvenida a la familia UMG y tenemos muchas ganas de trabajar juntos para maximizar el impacto mundial de su increíble talento”. ‘Don Don', junto a Anuel AA y Kendo Kaponi, se lanzará globalmente a través de los principales servicios de streaming y servicios digitales ‪el viernes, 11 de septiembre‬. Los nuevos proyectos musicales de Daddy Yankee Daddy Yankee está representado por su manager @pinarecords1 y abogados @thesimransingh