13 de septiembre de 2025
81°tormenta
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Danny Berrios celebrará 45 años de trayectoria en el Coca-Cola Music Hall

Con más de 30 producciones discográficas, la música del exponente ha trascendido generaciones

13 de septiembre de 2025 - 3:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El legendario cantante cristiano Danny Berrios celebrará sus 45 años de ministerio musical con un magno concierto titulado “45 años después: la trayectoria”. El evento tendrá lugar el domingo, 16 de noviembre, desde las 4:00 p.m. en el prestigioso Coca-Cola Music Hall en San Juan.

Producido por Unción Events, la velada reunirá a un grupo de artistas que juntarán sus voces con la de Berrios en una noche de adoración, celebración y agradecimiento. Entre estos se encuentran Christine D’Clario, Nimsy López, Roberto Orellana, René González, Ricardo Rodríguez, Aaron Moses y Unción Tropical, quienes presentarán un segmento especial llamado “Arranque Navideño”.

Berrios, reconocido mundialmente por su poderosa voz y como una de las figuras más influyentes de la música cristiana en español, ha llevado su ministerio a más de 30 países donde ha impactado a millones de personas con himnos como “Alaba a Dios”, “El Shaddai” y “Gloria a Dios”. Con más de 30 producciones discográficas y reconocimientos internacionales, su música ha trascendido generaciones, consolidándose como un referente de fe, esperanza y perseverancia.

“Este concierto no es solo una celebración de mi trayectoria, sino un altar de gratitud a Dios por su fidelidad a lo largo de todos estos años”, expresó Berrios.

Con una carrera marcada por presentaciones en Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe y Europa, el exponente es considerado un puente entre generaciones por mensaje de fe y esperanza.

Los boletos están disponibles en Ticketera.com.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
