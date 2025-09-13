Danny Berrios celebrará 45 años de trayectoria en el Coca-Cola Music Hall

El legendario cantante cristiano Danny Berrios celebrará sus 45 años de ministerio musical con un magno concierto titulado “45 años después: la trayectoria”. El evento tendrá lugar el domingo, 16 de noviembre, desde las 4:00 p.m. en el prestigioso Coca-Cola Music Hall en San Juan.

Producido por Unción Events, la velada reunirá a un grupo de artistas que juntarán sus voces con la de Berrios en una noche de adoración, celebración y agradecimiento. Entre estos se encuentran Christine D’Clario, Nimsy López, Roberto Orellana, René González, Ricardo Rodríguez, Aaron Moses y Unción Tropical, quienes presentarán un segmento especial llamado “Arranque Navideño”.

Berrios, reconocido mundialmente por su poderosa voz y como una de las figuras más influyentes de la música cristiana en español, ha llevado su ministerio a más de 30 países donde ha impactado a millones de personas con himnos como “Alaba a Dios”, “El Shaddai” y “Gloria a Dios”. Con más de 30 producciones discográficas y reconocimientos internacionales, su música ha trascendido generaciones, consolidándose como un referente de fe, esperanza y perseverancia.

PUBLICIDAD

“Este concierto no es solo una celebración de mi trayectoria, sino un altar de gratitud a Dios por su fidelidad a lo largo de todos estos años”, expresó Berrios.

Con una carrera marcada por presentaciones en Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe y Europa, el exponente es considerado un puente entre generaciones por mensaje de fe y esperanza.