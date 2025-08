Mick Jagger dice que el MET tiene su guitarra robada

Cuando el Met anunció la donación en mayo, Taylor creyó reconocer la guitarra, con su distintivo acabado ‘starburst’, como un instrumento que vio por última vez en 1971, cuando los Stones estaban grabando el álbum ‘Exile on Main St.’ en la villa alquilada de Keith Richards en el sur de Francia.

Ahora, Taylor y su equipo creen que ha reaparecido. El Met dice que los registros de procedencia no muestran evidencia de que la guitarra haya pertenecido a Taylor.

“Un experto independiente en guitarras debería poder determinar la procedencia de la guitarra de una forma u otra”, dijo en un comunicado a The Associated Press.

Si bien su propiedad está en disputa, no hay duda del papel protagónico del instrumento en la historia del rock. Fue propiedad a principios de la década de 1960 de Keith Richards, quien la tocó durante la primera aparición de los Rolling Stones en ‘The Ed Sullivan Show’ en 1964. El Met dice que esa actuación “encendió el interés en este legendario modelo”.

“Mick me dijo que el solo de guitarra por el que se hizo famoso, en ‘Can’t You Hear Me Knocking’, fue con la Les Paul que fue robada”, dijo Allen.