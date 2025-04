Devastada la escena musical dominicana tras la trágica muerte de Rubby Pérez

“Hoy el merengue está de luto. Ha partido físicamente uno de los más grandes intérpretes de nuestra música: Rubby Pérez. Su voz inconfundible, su carisma en el escenario y su entrega a nuestro ritmo nacional marcaron a generaciones y llevaron el merengue a lo más alto. Más allá del artista, Rubby fue un ser humano con un corazón inmenso, un amigo que siempre brindó una palabra sincera y una sonrisa honesta. Tu legado no muere, hermano. Vive en cada nota, en cada aplauso, en cada corazón que vibró con tu música. Descansa en paz, Rubby. Gracias por tanto”, expresó el bachatero Héctor Acosta, “El Torito” .

“¡Dios! Querido Rubby, Dios te acoja en sus brazos, al igual que los demás fallecidos, siempre vivirás en nuestros corazones, fuiste un gran ser humano, te ganaste el respeto y el cariño con una carrera impecable, me uno al dolor que embarga tu familia, estamos destrozados, EPD ‘La Voz Más Alta del Merengue’”, comentó el cantante Raulín Rodríguez .

“Las palabras no me salen para expresar mi dolor. Santo Padre, Dios mío, no tengo palabras, la verdad. Dios, fuerza para cada unas de las familias y [vamos a] seguir orando por las personas que están en los hospitales. Hoy perdimos personas muy queridas por todo el país. Santísimo Dios, qué dolor embarga mi corazón ahora mismo. Vete con Dios, Rubby Pérez”, comentó la merenguera Manuela Josefa Cabrera Taveras, conocida como Fefita “La Grande”.