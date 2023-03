La directora venezolana Leonor Carolina Suárez trabajó en el 2018 con la cantante colombiana Karol G en la creación del documental “Karol G: la guerrera del género”, un proyecto producido por Univision Digital y que estrenó el 19 de marzo de 2019.

Suárez conoció a la compositora colombiana justo en el momento en que Karol G catapultaba su carrera internacionalmente. Salía de su amado Medellín, -ciudad que tiene muy presente en su identidad como artista-, para darse a conocer en el mundo.

Dirigir el proyecto y conocer a la artista urbana le permite afirmar que la carrera de Karol G no se puede cimentar o describir como un fenómeno musical, porque no lo es. Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de la exponente, trabajó 12 años en la música antes de su primer éxito internacional “Mi cama”, por lo que atribuirle una carrera ascendente de la noche a la mañana no es correcto.

Al preguntarle a Suárez qué factores han contribuido para el éxito y el arraigo que Karol G tiene en Puerto Rico, -cuna del reguetón-, y en el mundo, su respuesta la resumen en tres pilares: un trabajo persistente de muchos años, su relación con el productor Ovy On The Drums y su gesta como cantautora al escribir lo que siente.

Anoche, en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, Karl G ofreció el primero de sus conciertos en un lleno total con un espectáculo de dos horas. La artista gozó de una demostración absoluta del apoyo masivo de la audiencia puertorriqueña que abarrotó el estadio y que hoy y domingo continúa con dos funciones vendidas en su totalidad. Lo que describe Suárez valida el hecho de tres conciertos llenos en Puerto Rico.

“Lo primero es que Karol G lleva mucho tiempo en la música. Ha trabajado duro y mucho. No es un fenómeno musical. Fueron 12 años antes de que pudiera pegar el tema ‘En la cama’. Incluso ella dice que los éxitos le toman tiempo, por ejemplo ‘Tusa’ le tomó tiempo en llegar al nivel que llegó. Eso la valida como artista cuyo trabajo es duro y consistente. Tiene un proyecto musical muy sólido. Su relación desde el principio con Ovy On The Drums. Él la convierte a ella en una estrella y ella lo hace con él. Se deben mucho los dos. El tercer punto es sus letras. Karol G es cantautora. Ella no es una performace, ella escribe sus letras desde el principio. Es una mujer que ha sabido canalizar sus sentimientos en especial su desamor a través de sus canciones”, explicó la directora venezolana.

En esa misma línea añadió que el álbum más vulnerable de la artista, dicho por Karol G, es su reciente producción discográfica “Mañana será bonito”, que recién lanzó en febrero de este año y que hizo luego de su separación con el exponente urbano Anuel AA, con quien mantuvo una relación de casi tres años. Karol G y Anuel AA se separaron en el 2021.

“Con esta álbum de ‘Mañana será bonito’ llega a Puerto Rico con sus presentaciones. Si escuchas el álbum en el orden que ella lo presentó de la 1 a la 17, es la historia de un desamor como el de ella. Sabemos que es Anuel, por lo que ella cuenta, que no lo hizo de manera inmediata sino que lo reposo, escribió, volvió a escribir. Ella dijo que hizo más de 60 canciones y ahora sale con el disco. Es la historia de una mujer que pierde un gran amor y está en pleno duelo y cómo salir de eso. Karol estaba muy enamorada de Anuel. Esa relación fue un boom y él estaba también estaba enamorado de ella”, detalló Suárez.

En el documental “Karol G: la guerrera del género” se narra la carrera de Karol G, del 2018 al 2019, y el momento en que empezó a salir con Anuel y pega fuertemente el sencillo “Mi cama”.

La directora ve una evolución en Karol G como artista y mujer. Desde el lado de mujer observa cómo expresa sus emociones desde su sencillez y sin ocultar sus sentimientos.

“Karol G se ve cómoda con su piel y sus experiencias”, afirmó Suárez sobre su evolución personal. A la artista se le vincula con el colombiano Feid, que asistió al concierto como invitado y hasta perreó con ella.

Su alianza con el manejador de Bad Bunny, Noah Assad, Suárez la ve como una oportunidad para redirigir la carrera en el área de publicidad “de forma intencional para que el mundo hable de ella”.

“Ahora con este equipo, que es el de Bad Bunny, quizás Karol sea menos accesible para dar entrevistas a cualquier medio, y las haga con medios específicos. Eso se hace de manera intencional porque es lo que el equipo desea con la artista”, puntualizó la directora.