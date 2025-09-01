Opinión
Feriados
1 de septiembre de 2025
88°nubes rotas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ed Harvest lanza video musical de su nuevo tema "Tus Ojos Verdes"

La canción fue descrita por el artista boricua como una "rica fusión de funk, rock, rap y plena"

1 de septiembre de 2025 - 2:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ed Harvest, egresado de Berklee College of Music, lanzó su primera producción "Cosecha".
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantautor puertorriqueño Ed Harvest marca un nuevo capítulo en su carrera con el lanzamiento del video de "Tus Ojos Verdes", tema de su álbum debut "Cosecha".

El video fue filmado en Perú bajo la dirección de Diego Sarmiento y la producción de Gonzalo Calmet, apostando por una estética de ciencia ficción y elementos innovadores como la integración holográfica de los músicos invitados: Aurelio Adasme, rapero y coautor del tema y Nabeel Abdulrahman, guitarrista de VivaNativa.

En la historia, Ed Harvest encarna a un investigador privado que se adentra en un caso lleno de misterio y giros inesperados, guiado por una mujer de enigmáticos ojos verdes.

"Grabar este video en Perú fue transformador. La energía del país, la calidez de la gente y la visión de Diego hicieron que cada toma se sintiera única. Tus Ojos Verdes es un tema muy especial para mí ya que incluye una rica fusión de funk, rock, rap y plena y verlo crecer con esta historia me emociona profundamente", expresó entusiasmando Ed Harvest.

Por su parte, Sarmiento aseguró que "esta producción marca su sexta colaboración con el artista. Quisimos expandir el Harvest-universe hacia el sci-fi y logramos un resultado que conecta con audiencias nuevas. Ed es un artista comprometido y con una visión que inspira".

El lanzamiento de "Tus Ojos Verdes" llega luego de la gira promocional de "Cosecha" por Colombia y Perú, donde Ed Harvest fue recibido con entusiasmo tanto por medios como por el público.

"Tus Ojos Verdes" ya está disponible en YouTube, en todas las plataformas digitales y en la pantalla internacional de MTV.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Entretenimiento
