EntretenimientoMúsica
Suscriptores
El disco femenino más vendido en la historia cumplió 15 años

El álbum superó “The Bodyguard: Original Soundtrack” de Whitney Houston

25 de enero de 2026 - 2:49 PM

La cantante británica Adele. EFE/EPA/VICKIE FLORES (VICKIE FLORES)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Dublín- El álbum “21″ de la cantante británica Adele cumplió 15 años y da a la cantante un buen motivo de celebración, pues se ha convertido en el disco femenino más vendido de todos los tiempos con más de 56 millones de copias.

El trabajo de la artista londinense, de 37 años de edad, superó oficialmente esta semana un récord que mantenía Whitney Houston desde 1992 con ‘El Guardaespaldas’, banda sonora de la película homónima.Con 56,375,000 ejemplares vendidos, frente a los 56,372,000 de la estadounidense-, ’21′ logró el miércoles un hito histórico para un trabajo creado hace tres lustros en un mercado cambiante.

El disco catapultó a Adele al estrellato internacional en un momento en que comenzaban a dominar las descargas digitales y transmisiones en directo (streaming), lo que da aún más valor a las cifras de ventas del formato físico frente a un rival icónico del siglo pasado.El análisis de la web ChartMasters, que recopila datos de álbumes, sencillos, reproducciones y descargas, confirma el estatus de culto que ha alcanzado el segundo trabajo de la cantautora inglesa, tras su debut en 2008 con ’19′.

Concebido tras un dolorosa ruptura sentimental, ’21′ es el vehículo con el que Adele plasmó emociones muy íntimas, con letras desgarradoras en temas que combinaron el soul clásico con el pop de la época. Canciones como ‘Turning Tables’, ‘Rumour Has It’ o, sobre todo, ‘Someone Like You’ son auténticos himnos que han unido distintas generaciones y desafían, 15 años después, el paso del tiempo, con gran vigencia en radio, televisión, plataformas y, según CSPC, aún detrás del mostrador.

Pero el éxito de ’21′ no solo se mide por el sorpaso a ‘El Guardaespaldas’, un fenómeno cultural en los 90 gracias al cine y el torrente de voz de Houston en ‘hits’ como ‘I Will Always Love You’, ‘I Have Nothing’, ‘I’m Every Woman y ‘Run To You’.

También se sitúa por delante de los discos de algunas de las artistas más influyentes de la historia de la música.De acuerdo con la citada lista, Adele ha vendido más copias de ’21′ que Shania Twain con ‘Come On Over’(1997) y Celine Dion con ‘Let’s Talk About Love’ (1997), que llegaron a los 47,633.000 y 47,501,000, respectivamente.Y si las cifras comerciales chocan en ocasiones con la opinión de los expertos, la acogida que tuvo entre la crítica en su momento no dejó duda alguna sobre la calidad del segundo trabajo de la británica.

La revista ‘Rolling Stone’ eligió a ’21′ como el mejor disco de 2011, en sintonía con otros medios como ‘Associated Press’, ‘Entertainment Weekly’, ‘TIME magazine’ o ‘USA Today’.Asimismo, en febrero de 2012 Adele recibió siete premios Grammy, entre ellos al ‘Álbum del Año’; ‘Mejor Álbum Pop Vocal’; ‘Canción del Año’, con ‘Rolling in the Deep’; y ‘Mejor Interpretación Pop Solista’, con ‘Someone like You’.

Su importancia e influencia aún perdura, como lo demuestra el hecho de que hace apenas cinco años ‘Rolling Stone’ incluyó a ’21′ en el puesto 137 de su lista de los 500 mejores discos de todos los tiempos.

