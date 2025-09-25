Opinión
25 de septiembre de 2025
80°lluvia ligera
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

El hijo de John Lennon asegura que su padre “resentía tener que ser un Beatle”

Sean Ono Lennon dijo que el fenecido músico “había dejado de amar cierto tipo de fama”

25 de septiembre de 2025 - 8:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El músico John Lennon. (AP Photo, File) (John Lindsay)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Londres- El músico británico John Lennon “resentía tener que ser un Beatle” tras la separación de la banda, dijo su hijo Sean Ono Lennon este jueves a Radio 6 de la BBC.

RELACIONADAS

Ono Lennon hizo estas declaraciones con motivo del lanzamiento del nuevo ‘box set’ de John Lennon y Yoko Ono, ‘Power To The People’, que incluye los conciertos benéficos ‘One to One’ en el Madison Square Garden y pistas inéditas de la época del álbum ‘Some Time In New York City’ (1972).

“No creo que hubiera dejado de amar la música. Creo que había dejado de amar cierto tipo de fama. Creo que había dejado de amar formar parte de una maquinaria, de una máquina pop”, señaló.

Creo que todavía resentía tener que ser un Beatle, en cierto modo. Quería seguir adelante y ser un artista radical y activista, y su relación con mi madre fue el catalizador y el símbolo de todo eso en su cabeza”, declaró el músico de 49 años.El hijo de Lennon destacó la influencia de la música y el activismo de su padre al afirmar que tanto él y Yoko Ono, como los Beatles y el ‘rock & roll’ de los años 60, “fueron muy positivos para mucha gente”.

Creo que muchas cosas mejoraron y muchas ideas de la generación ‘flower power’ cambiaron la mentalidad de las personas y abrieron la conciencia global. Mi madre dice: ‘O estás en la industria de la paz o estás en la industria de la guerra”, relató.

Tras la ruptura de The Beatles en 1970, Lennon lanzó 11 discos en solitario, junto a Ono y con la Plastic Ono Band. El aclamado artista fue asesinado a disparos en diciembre de 1980 frente al edificio Dakota en Nueva York, donde residía, por el estadounidense Mark David Chapman.

Tags
John LennonThe Beatles
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
